Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей

13:08 | 17.01.2020

В четверг, 16 января, в рамках Гайдаровского форума в Москве состоялась панельная дискуссия «Баланс бюджета здравоохранения будущего». В ней приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова, заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, губернатор Пермского края Максим Решетников и главы других регионов России.



По словам Натальи Хоровой, для модернизации системы здравоохранения требуются большие финансовые вливания. Так, в 2020 году из всех источников на модернизацию отрасли будет направлено 4,2 трлн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2010 году. «Но если мы посмотрим, какой это процент от ВВП, то мы видим, что это в районе 3%. Конечно, этого мало», – говорит замминистра здравоохранения РФ.



Наталья Хорова отметила, что сейчас в соответствии с Указом президента России федеральное правительство совместно с регионами плотно занимается инвентаризацией основных фондов, чтобы модернизировать систему здравоохранения первичного звена – основного звена, с которым сталкиваются ежедневно россияне. До 1 июля в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, регионы должны утвердить программу модернизации первичного звена. «Наша задача – посмотреть вместе с губернаторами и органами здравоохранения на местах, где и чего не хватает, чтобы медицинская помощь была доступна всем жителям страны», – подчеркнула она.



В ходе дискуссии как одну из основных проблем системы здравоохранения нынешней и будущей обсудили и нехватку медицинского персонала в первичном звене здравоохранения, то есть тех врачей и медицинских работников, которые занимаются диагностикой, профилактикой и лечением.



Губернатор Максим Решетников отметил, что необходимо и дальше повышать эффективность управления медицинскими учреждениями. «Если мы и дальше будем заниматься укрупнением юридических лиц с одной стороны, а с другой стороны, проводить централизацию функций бухгалтерского, кадрового учетов и так далее, мы сможем повысить управляемость этой системы. Это тоже позволит высвободить ресурсы для дополнительного найма врачей и медицинского персонала», – подчеркнул он.



По словам главы Прикамья, частично проблему нехватки врачей можно решить, переложив ряд обязанностей с терапевтов на фельдшеров и медсестер, например, это касается выписки справок. Подобное решение было применено в Прикамье в рамках реализации проекта «Новая поликлиника». Это, по словам Максима Решетникова, позволило провести на 16% больше приемов в 2019 году с тем же количеством медицинского персонала, что и в 2018 году.



Особое внимание в ходе модернизации системы здравоохранения важно уделять и штатному расписанию медучреждений: «Мы вскрыли штатное расписание одной из центральных районных больниц и поняли, что там 20 водителей и 15 бухгалтеров. То есть деньги осваиваются, но до врачей и медперсонала не доходят, а мы потом удивляемся, что у нас ощутимое число молодых людей, получив образование, уходят из профессии. А это ресурс для повышения заработной платы».



Отметим, в Прикамье вопрос доступности первичной медицинской помощи решается и с помощью мобильных форм предоставления медпомощи: ФАПов, СВА, выездных приемов, телемедицины, санавиации. Так, в 2019 году в регионе было установлено 78 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 сельских врачебных амбулаторий. Часть этих медучреждений закрывает так называемые «белые пятна» – места, где прежде вообще не было медицинской помощи. Ранее стало известно, что в Прикамье увеличат целевой набор в медицинские вузы, что также позволит обеспечить систему здравоохранения специалистами.

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