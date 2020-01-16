Пермь: новости дня
13:08 | 17.01.2020
Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей
По словам Натальи Хоровой, для модернизации системы здравоохранения требуются большие финансовые вливания. Так, в 2020 году из всех источников на модернизацию отрасли будет направлено 4,2 трлн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2010 году. «Но если мы посмотрим, какой это процент от ВВП, то мы видим, что это в районе 3%. Конечно, этого мало», – говорит замминистра здравоохранения РФ.
Наталья Хорова отметила, что сейчас в соответствии с Указом президента России федеральное правительство совместно с регионами плотно занимается инвентаризацией основных фондов, чтобы модернизировать систему здравоохранения первичного звена – основного звена, с которым сталкиваются ежедневно россияне. До 1 июля в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, регионы должны утвердить программу модернизации первичного звена. «Наша задача – посмотреть вместе с губернаторами и органами здравоохранения на местах, где и чего не хватает, чтобы медицинская помощь была доступна всем жителям страны», – подчеркнула она.
В ходе дискуссии как одну из основных проблем системы здравоохранения нынешней и будущей обсудили и нехватку медицинского персонала в первичном звене здравоохранения, то есть тех врачей и медицинских работников, которые занимаются диагностикой, профилактикой и лечением.
Губернатор Максим Решетников отметил, что необходимо и дальше повышать эффективность управления медицинскими учреждениями. «Если мы и дальше будем заниматься укрупнением юридических лиц с одной стороны, а с другой стороны, проводить централизацию функций бухгалтерского, кадрового учетов и так далее, мы сможем повысить управляемость этой системы. Это тоже позволит высвободить ресурсы для дополнительного найма врачей и медицинского персонала», – подчеркнул он.
По словам главы Прикамья, частично проблему нехватки врачей можно решить, переложив ряд обязанностей с терапевтов на фельдшеров и медсестер, например, это касается выписки справок. Подобное решение было применено в Прикамье в рамках реализации проекта «Новая поликлиника». Это, по словам Максима Решетникова, позволило провести на 16% больше приемов в 2019 году с тем же количеством медицинского персонала, что и в 2018 году.
Особое внимание в ходе модернизации системы здравоохранения важно уделять и штатному расписанию медучреждений: «Мы вскрыли штатное расписание одной из центральных районных больниц и поняли, что там 20 водителей и 15 бухгалтеров. То есть деньги осваиваются, но до врачей и медперсонала не доходят, а мы потом удивляемся, что у нас ощутимое число молодых людей, получив образование, уходят из профессии. А это ресурс для повышения заработной платы».
Отметим, в Прикамье вопрос доступности первичной медицинской помощи решается и с помощью мобильных форм предоставления медпомощи: ФАПов, СВА, выездных приемов, телемедицины, санавиации. Так, в 2019 году в регионе было установлено 78 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 сельских врачебных амбулаторий. Часть этих медучреждений закрывает так называемые «белые пятна» – места, где прежде вообще не было медицинской помощи. Ранее стало известно, что в Прикамье увеличат целевой набор в медицинские вузы, что также позволит обеспечить систему здравоохранения специалистами.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:38 | 17.01.2020
Водитель Subaru, сбивший девушку на Ильича в Екатеринбурге, прошел экспертизу там же, где и виновник аварии на Малышева?
13:37 | 17.01.2020
Свердловский СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтрактов
13:08 | 17.01.2020
Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей
13:03 | 17.01.2020
В связи с потеплением в Перми изменен режим работы купелей
12:55 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области во время пресс-конференции вступился за журналистов
12:35 | 17.01.2020
В Прикамье начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник
12:35 | 17.01.2020
На Урале нашли полукилограммовый изумруд
12:28 | 17.01.2020
Аномально теплая погода внесла коррективы в работу пермских катков, горки для сноутюбинга и ледового городка
12:20 | 17.01.2020
Погода в выходные будет переменчивой
12:17 | 17.01.2020
Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» рассмотрит екатеринбургский суд
11:58 | 17.01.2020
В столице Урала откроют музей, посвященный Левитану
11:45 | 17.01.2020
В «Изумрудном боре», новом жилом районе Екатеринбурга, появится школа-трансформер на 1100 мест
11:30 | 17.01.2020
В Нижнем Тагиле осужден коммерсант за попытку дачи взятки сотруднику ДПС
10:48 | 17.01.2020
Более 2 200 нелегальных мигрантов, проживавших в Свердловской области, депортированы из России
10:35 | 17.01.2020
«Уралкалий» – участник выставки-форума «Образование и карьера-2020»
10:31 | 17.01.2020
На Урале в ДТП пострадал ребенок
10:10 | 17.01.2020
В Свердловской области пьяный мужчина ударил полицейского и получил срок
10:02 | 17.01.2020
Сотрудница дежурной части свердловского ГУ МВД попалась на организации наркопритона
09:45 | 17.01.2020
В Серове мужчина сжег четыре квартиры из-за отказа в продаже алкоголя
09:15 | 17.01.2020
За ночь в Екатеринбурге сгорели три машины
22:54 | 16.01.2020
Из Екатеринбурга начнут ходить поезда до Казани
20:14 | 16.01.2020
В Екатеринбурге состоится всероссийский форум Culturalica
19:56 | 16.01.2020
В екатеринбургском аэропорту появились четыре курительные комнаты
19:23 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запустят циклоторн для диагностики рака
18:53 | 16.01.2020
Губернатор Свердловской области поручил правительству подготовить план по реализации установок послания Путина
18:46 | 16.01.2020
Более 300 участников олимпиады «Я – профессионал» из Пермского края прошли в заключительный этап
18:35 | 16.01.2020
Комитет благоустройства проконтролировал уборку снега в Екатеринбурге
18:15 | 16.01.2020
Благодаря поддержке нацпроекта в Прикамье за год появилось еще 400 предпринимателей
18:12 | 16.01.2020
«Урал» заключил контракт с Мацеем Вилюшем из Польши
18:10 | 16.01.2020
В Перми стартовала выставка «Образование и карьера»