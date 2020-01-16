В связи с потеплением в Перми изменен режим работы купелей

13:03 | 17.01.2020

Для празднования Крещения Господня организованы 4 места для купания в Перми, а также 9 на территории Пермского района. Для обеспечения безопасности жителей время работы некоторых купелей будет сокращено.



В Мотовилихинском районе в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) купель будет работать до 18:00 19 января. На Мотовилихинском пруду – до 06:00 19 января, днем купель здесь функционировать не будет.



В Свердловском районе окунуться в купель можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). Купель здесь начнет работу с 00:00 19 января и будет функционировать в течение недели. В Дзержинском районе купель, организованная частным лицом на реке Мулянке (в районе дома №17 по улице 2-й Мулянской), будет работать с 23:00 18 января до 04:00 19 января.



Для того чтобы при проведении православного праздника не допустить происшествий, специалисты напоминают пермякам о соблюдении мер безопасности.



Так, например, купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований, окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным.



Нельзя допускать купание ребенка без участия взрослых, а также окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку.



К проруби необходимо подходить медленно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нужно помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, однако не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.



Важно отметить, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с тяжелыми хроническими заболеваниями любого характера, такими, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы.

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