«Уралкалий» – участник выставки-форума «Образование и карьера-2020»

10:35 | 17.01.2020

ПАО «Уралкалий» принимает участие в ХХII Межрегиональной выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера-2020: цифровизация и профессии будущего».

Выставка проходит с 16 по 19 января на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» (г. Пермь). Участниками выставки-форума являются ведущие предприятия Пермского края, вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени и других городов России.

В ходе работы выставки специалисты «Уралкалия» расскажут выпускникам школ о компании, наиболее востребованных специальностях и специфике работы в «Уралкалии» и его дочерних компаниях. Студенты средних и высших учебных заведений смогут получить консультации о перспективах профессионального и карьерного роста в Группе «Уралкалий», узнать о преимуществах социального пакета компании.

Посетители стенда «Уралкалия» с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть, как на глубине 400 метров горный комбайн добывает калийную руду, а также узнать, как формировалось Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

В рамках выставки-форума организован квест «Профессии будущего», который позволяет участникам познакомиться с перспективными специальностями. Участники квеста могут пройти различные задания на стендах учебных заведений и ведущих региональных компаний. «Уралкалий» проведет для участников квеста викторину, связанную с калийной тематикой.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

– «Уралкалий» традиционно принимает участие в выставке «Образование и карьера», так как это мероприятие является отличной возможностью познакомить учащихся и студентов, выпускников школ, сузов и вузов с уникальной спецификой калийного производства. В компании созданы привлекательные условия для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. В 2019 году практику в наших подразделениях прошли более 1000 студентов вузов и сузов, 247 молодых специалистов устроились работать в «Уралкалий».

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