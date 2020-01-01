Пермь: новости дня
18:52 | 16.01.2020
В Перми объявлен XXII конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»
Основные задачи конкурса – стимулирование и поддержка общественных инициатив, а также отработка и внедрение в практику новых социальных и культурных технологий.
В этом году конкурс проводится администрацией Перми по 12 номинациям. Среди них – «Развитие гражданского общества», «Общественное партнерство», «Первый грант», «Семья – основа общества», «Природа в городе», «Видим проблему – можем решить!», «Здоровый город начинается с тебя», «Пермь – территория культуры», «История города в значимых событиях», «Молодежь – будущее Перми», «Многонациональная Пермь». В числе приоритетных номинаций – «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Общий грантовый фонд конкурса составляет порядка 22,4 млн рублей, а сумма финансирования одного проекта в зависимости от номинации – до 100, до 200, до 250 и до 400 тысяч рублей.
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления, муниципальные бюджетные и автономные учреждения.
В номинации «Общественное партнерство» обязательным условием является участие партнерской организации. В номинации «Первый грант» принимаются проекты некоммерческих организаций и общественных объединений, впервые участвующих в городском конкурсе социально значимых проектов.
Обязательным условием конкурса является привлечение участниками на выполнение своих проектов собственных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. К собственным ресурсам относятся имущество, денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие ресурсы.
17 и 23 января в 12:00 в общественном центре «Энергия» (улица Монастырская, 96) пройдут семинары для потенциальных участников. Здесь же с 27 января по 7 февраля в будни с 10:00 до 18:00 будет проходить прием проектов на участие, а также индивидуальные консультации. Записаться на консультацию можно по телефону: 217-33-42. 7 февраля в 18:00 прием и регистрация документов будут завершены.
Не позднее 1 апреля состоится объявление итогов конкурса. Победители конкурса будут извещены о результатах в течение 10 рабочих дней с момента утверждения итогового протокола. Реализовать проекты необходимо будет до 1 декабря текущего года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:14 | 16.01.2020
В Екатеринбурге состоится всероссийский форум Culturalica
19:56 | 16.01.2020
В екатеринбургском аэропорту появились четыре курительные комнаты
19:23 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запустят циклоторн для диагностики рака
18:53 | 16.01.2020
Губернатор Свердловской области поручил правительству подготовить план по реализации установок послания Путина
18:46 | 16.01.2020
Более 300 участников олимпиады «Я – профессионал» из Пермского края прошли в заключительный этап
18:35 | 16.01.2020
Комитет благоустройства проконтролировал уборку снега в Екатеринбурге
18:15 | 16.01.2020
Благодаря поддержке нацпроекта в Прикамье за год появилось еще 400 предпринимателей
18:12 | 16.01.2020
«Урал» заключил контракт с Мацеем Вилюшем из Польши
18:10 | 16.01.2020
В Перми стартовала выставка «Образование и карьера»
18:07 | 16.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт
17:45 | 16.01.2020
Екатеринбург станет «Городом трудовой доблести»
17:31 | 16.01.2020
Житель Екатеринбурга «заработал» на выводе денег с заблокированных счетов 4,5 миллиона рублей. Теперь его ждет суд
17:18 | 16.01.2020
В селе Байкалово двоих свердловчан признали виновными в даче взятки
17:14 | 16.01.2020
Заключены первые соглашения с собственниками участков, изымаемых для развития улично-дорожной сети Перми
17:01 | 16.01.2020
В Каменске-Уральском электричка сбила нетрезвого мужчину
16:54 | 16.01.2020
В Прикамье стартовал прием заявок на VII Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей МОНОFEST-2020
16:43 | 16.01.2020
Суд взыскал с «Аргус СФК» 2,8 миллиона рублей за незаконную рубку леса
16:23 | 16.01.2020
В центре Екатеринбурга эвакуируют Главпочтамт
16:05 | 16.01.2020
Екатеринбурженку осудили за нападение на полицейского
15:43 | 16.01.2020
Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали
15:35 | 16.01.2020
В Екатеринбурге в аварию попала машина с беременной женщиной
15:08 | 16.01.2020
В столице Урала снесут памятник конструктивизма
14:29 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких участках. Список
14:03 | 16.01.2020
Омбудсмен Свердловской области вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции
13:32 | 16.01.2020
На Урале собирают средства на лечение четырёхмесячной девочки
13:26 | 16.01.2020
В выходные в Перми пройдет Х всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»
13:19 | 16.01.2020
В Перми на Комсомольском проспекте заработали новые светильники классического вида
13:01 | 16.01.2020
В Нижнем Тагиле закроют движение транспорта по улице Монтажников
12:41 | 16.01.2020
Нитраты, бензапирен, нефтепродукты: чем загрязняют свердловские поля