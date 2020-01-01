В Перми объявлен XXII конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»

18:52 | 16.01.2020

Состоялось заседание конкурсной комиссии конкурса «Город – это мы». 17 января пройдет первый семинар для потенциальных участников конкурса, 27 января стартует прием проектов.



Основные задачи конкурса – стимулирование и поддержка общественных инициатив, а также отработка и внедрение в практику новых социальных и культурных технологий.



В этом году конкурс проводится администрацией Перми по 12 номинациям. Среди них – «Развитие гражданского общества», «Общественное партнерство», «Первый грант», «Семья – основа общества», «Природа в городе», «Видим проблему – можем решить!», «Здоровый город начинается с тебя», «Пермь – территория культуры», «История города в значимых событиях», «Молодежь – будущее Перми», «Многонациональная Пермь». В числе приоритетных номинаций – «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



Общий грантовый фонд конкурса составляет порядка 22,4 млн рублей, а сумма финансирования одного проекта в зависимости от номинации – до 100, до 200, до 250 и до 400 тысяч рублей.



Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления, муниципальные бюджетные и автономные учреждения.



В номинации «Общественное партнерство» обязательным условием является участие партнерской организации. В номинации «Первый грант» принимаются проекты некоммерческих организаций и общественных объединений, впервые участвующих в городском конкурсе социально значимых проектов.



Обязательным условием конкурса является привлечение участниками на выполнение своих проектов собственных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. К собственным ресурсам относятся имущество, денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие ресурсы.



17 и 23 января в 12:00 в общественном центре «Энергия» (улица Монастырская, 96) пройдут семинары для потенциальных участников. Здесь же с 27 января по 7 февраля в будни с 10:00 до 18:00 будет проходить прием проектов на участие, а также индивидуальные консультации. Записаться на консультацию можно по телефону: 217-33-42. 7 февраля в 18:00 прием и регистрация документов будут завершены.



Не позднее 1 апреля состоится объявление итогов конкурса. Победители конкурса будут извещены о результатах в течение 10 рабочих дней с момента утверждения итогового протокола. Реализовать проекты необходимо будет до 1 декабря текущего года.

© «Вечерние ведомости»