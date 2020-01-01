«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

18:07 | 16.01.2020

19 января в 12:00 в библиотеке им. Горького соберется дискуссионный клуб на немецком языке. Тема - «Учителя в Германии».



Участники встречи узнают, насколько популярна профессия учителя в Германии, как стать учителем и сколько потребуется времени на обучение, когда учителя отмечают свой профессиональный праздник. Модератор - Франк Ровальд, язык проведения – немецкий. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 16+.



В этот же день в 15:00 начнется концерт «Раз в Крещенский вечерок» с участием артистов Пермского театра оперы и балета.



В программе прозвучат отрывки из сказочных опер: «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Черевички», «Руслан и Людмила», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Малахитовая шкатулка». Исполнители - лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Каминская, Владимир Тайсаев, Айсулу Хасанова, Алексей Герасимов, Данис Хузин, Елена Галеева, Наталья Князева, Елена Алексеева и Жанна Исхакова. Конференц-зал библиотеки (левое крыло, 3 этаж), 12+. Билеты можно приобрести по телефону 8 (950) 44-28-054.

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