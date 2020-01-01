Заключены первые соглашения с собственниками участков, изымаемых для развития улично-дорожной сети Перми

17:14 | 16.01.2020

За счет этих территорий в центре города появится возможность увеличить пропускную способность дорог, расширить и благоустроить тротуары, организовать дополнительные велосипедные дорожки.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, собственники двух земельных участков – по улице Николая Островского, 93 и улице Петропавловской, 77 – уже подписали соглашения с установленной стоимостью выкупа земельного участка, рассчитанной независимыми оценщиками, и получили денежные компенсации. Оценку размера возмещения в связи с изъятием 15 земельных участков и расположенных на них объектов для муниципальных нужд проводила Пермская торгово-промышленная палата. Также департамент земельных отношений в первом квартале этого года планирует заключить очередной контракт на проведение оценки оставшихся земельных участков с целью определения размера возмещения.



Напомним, процедура изъятия земельных участков проводится в соответствии с проектами планировки и межевания Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов, утвержденными в октябре 2019 года. Новой документацией предусмотрено развитие территории центральных улиц города: Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольского проспекта. Здесь запланированы реконструкция и благоустройство территории, расширение существующей и организация новой улично-дорожной сети. Речь идет о создании новых внутриквартальных проездов и дополнительных полос для движения автотранспорта, реконструкции перекрестков, расширении и благоустройстве тротуаров для пешеходов, а также организации новой сети велодорожек.



Документацией по планировке территории также определены перечни земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд. Распоряжением об изъятии установлен перечень, в который включен 61 участок. Именно за счет этих земель станет возможна реализация всех положений, установленных проектами планировки и межевания. Ранее проекты обсуждались на разных площадках, в том числе в рамках публичных слушаний. Так, в результате обсуждений по распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова были скорректированы границы красных линий территорий по улице Николая Островского, 93 и улице Крисанова, 19.

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