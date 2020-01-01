В Прикамье стартовал прием заявок на VII Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей МОНОFEST-2020

16:54 | 16.01.2020

С 22 по 25 мая текущего года в Перми в седьмой раз пройдет Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей МОНОFest. 13 января начался прием заявок от артистов и режиссеров, который продлится до 15 марта включительно.



По данным организаторов, подать заявку на участие в фестивале могут профессиональные артисты и режиссеры, подготовившие к показу моноспектакль. В нем актер является персонажем, проживающим во время действия определенный отрезок жизни и находящимся в центре событий. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь: https://www.monofestperm.com/polozhenie. Участники, прошедшие отбор, смогут представить свои постановки в дни фестиваля в Перми перед компетентным жюри и зрителями.



Напомним, на шестой МОНОFest пришло более 50 заявок из разных городов России, а также из Албании, Финляндии, Испании, Италии, республики Беларусь, Армении. В 2019 году география участников вышла за пределы нашей страны, и фестиваль приобрел статус международного. Во внеконкурсной программе был представлен спектакль из Франции.



«Лучшим спектаклем» фестиваля моноспектаклей в 2019 году стала постановка пермского театра «Большая стирка» «Брут – история одной собаки». Роль в ней исполнил актер Александр Смирнов.



Фестиваль-конкурс МОНОFest – это показ постановок с одним исполнителем. Основными его целями являются творческое стимулирование актерских и режиссерских инициатив, обогащение культурной сферы и возможность творческого высказывания за пределами традиционного репертуарного театра. Фестиваль организован Пермским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры Пермского края.

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