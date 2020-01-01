В Перми определены аутсайдеры по уборке дворов среди управляющих организаций

16:42 | 16.01.2020

В городском департаменте ЖКХ назвали УК и ТСЖ, которые хуже всего содержали вверенные им придомовые территории в январе. С начала года было проведено несколько тысяч проверок, в ходе которых было выявлено 1716 нарушений.



Ежедневно проверку качества уборки придомовых территорий осуществляют специалисты городской административно-технической инспекции, также по обращению жителей города в рейды выходят сотрудники отделов ЖКХ администраций районов.



Всего с начала года было проведено несколько тысяч проверок, в ходе которых было выявлено 1716 нарушений. В адрес УК и ТСЖ направлено более 500 уведомлений об устранении нарушений. В основном, нарекания вызывает уборка территорий от снега и льда, содержание кровель. Большинство нарушений устраняется оперативно, УК и ТСЖ отчитываются по результатам. Так, в ходе повторных проверок около 75% нарушений были устранены. Тем, кто не отреагировал на уведомления, грозят протоколы об административном правонарушении. Главная цель инспекторов – навести порядок во дворах, а не выписать большое количество штрафов.



По итогам января названы управляющие компании с наибольшим числом нарушений. В Дзержинском районе это УК «Старт», «Нэкст», «МаксКом», «Сторм». В управляющие организации направлены уведомления о необходимости устранения замечаний. В Индустриальном районе отмечена компания с наибольшим числом нарушений – УК «Профи-Дом». В Мотовилихинском районе больше всего нареканий у инспекторов было к управляющим компаниям «Мастер Пермского края», «Мастер комфорта», «КОД», «Стройком», «Этажи».



В Кировском районе среди аутсайдеров названы управляющие организации «Заречная управляющая компания», «Домовладение». В Ленинском это УК «СТАРТ», «Самоуправление», «Качество жизни». В Свердловском районе больше всего нарушений допустили УК «Моторостроитель», «Два», «Доверие Плюс» и «Городская управляющая компания». В Орджоникидзевском районе больше всех нареканий вызвали УК «АктивФинансГруп», «Горизонт филиал Молодежный», «Лидерство»» и «Кедр».



Напомним, зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек. Это особенно актуально в условиях аномального потепления, которое пришло в Пермь.



Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

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