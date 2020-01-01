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Пермь: новости дня


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16:33 | 16.01.2020

Международный аэропорт «Пермь» перешагнул рубеж пассажиропотока в 1,6 миллиона

Международный аэропорт «Пермь» в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 1,6 млн пассажиров.

За 2018 год аэропорт «Большое Савино» обслужил 1,5 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже в ноябре. 31 декабря воздушная гавань Прикамья завершила год с показателем пассажиропотока в 1 647 005 человек, что на 8,4% больше прошлогоднего результата.

Достичь таких высоких показателей аэропорту «Большое Савино» удалось благодаря развитию инфраструктуры аэропорта, динамичному росту объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширению маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.

По итогам 2019 пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 26,7% и составил 317 192 пассажира. На положительные результаты в этом сегменте оказали влияние чартерные рейсы в Анталью (Турция), регулярные полеты в Тбилиси (Грузия), Санью (Китай), а также открытие в сентябре европейского направления в Прагу. Последнее стало значимым событием в истории пермского аэропорта. Спустя почти 5 лет воздушная гавань Прикамья вновь прорубила окно в Европу. С сентября по декабрь 2019 года прямым авиарейсом из Перми в столицу Чехии воспользовались почти 4,5 тыс. пассажиров.

На внутренних авиалиниях за 2019 год аэропорт Большое Савино обслужил 1 329 813 пассажиров, что на 4,8% больше показателя прошлого года. Положительной динамики внутренним перелетам, кроме столичных рейсов, придали полеты в Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.

За 2019 год лидером по перевозкам стала авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая шесть ежедневных рейсов в Шереметьево. За прошлый год «Аэрофлот» выполнил более 2 тысяч самолетовылетов в Москву и перевез почти 427 тысяч пассажиров.

На второй строчке с результатом более 324 тысяч пассажиров разместилась авиакомпания S7 Airlines. За 2019 год S7 выполнила более 1,3 тыс. вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Замыкает тройку лидеров авиакомпания «Победа». В багаже российского лоукостера более 800 самолетовылетов и более 293 тысяч перевезенных пассажиров. Попаданием в тройку призеров «Победа» обязана регулярным рейсам в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу и Минеральные Воды, а также международным перелетам в Грузию (Тбилиси, Батуми).

В 2019 году одиннадцать авиарейсов из Перми получили субсидии.

Федеральный бюджет поддержал такие направления, как Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск, Самара, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой, а также Сургут. Часть из представленных направлений субсидировали из регионального бюджета. Пермский край софинансировал пассажирские перевозки до Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Казани, Сургута, Калининграда и Краснодара. С использованием государственных средств перевозками по этим направлениям занимались авиакомпании S7 Airlines, «Азимут», «ЮВТ Аэро» и «Ютэйр».

Также бюджет края поддержал международный рейс в Прагу (Чехия). Трехстороннее соглашение об открытии авиарейса Пермь — Прага – Пермь было подписано «Уральскими авиалиниями», АО Международный аэропорт «Пермь» и минтрансом Прикамья в июне 2019 года. На субсидирование маршрута из бюджета края выделено 44 млн рублей.

Международный аэропорт «Пермь» благодарит всех пассажиров и авиакомпании-партнеры за оказанное доверие. В 2020 году воздушная гавань Прикамья будет продолжать развивать маршрутную сеть и открывать новые направления, но приоритет и дальше будет оставаться неизменным: поддержание на высоком уровне качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов.

© «Вечерние ведомости»

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