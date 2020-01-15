В выходные в Перми пройдет Х всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»

13:26 | 16.01.2020

Всероссийский фестиваль «Сочельник» станет завершающим аккордом всех новогодних затей Пермского дома народного творчества «Губерния». Гостей ждет большая музыкальная программа и выступления в рамках конкурса артистов огненного шоу «Крещенские огни», а главной темой трех фестивальных дней станет русский святочный фольклор. Событие пройдет с 17 по 19 января.



Подробная программа мероприятий «Сочельника» опубликована на сайте дома народного творчества «Губерния» http://www.permdnt.ru/.



В этом году фестивалю зимнего фольклора «Сочельник» исполняется 10 лет. Как рассказывают организаторы, к юбилейному фестивалю они подготовили множество сюрпризов.



Гостей фестиваля ждут спектакли, концерты, лекции. А также множество затей, в которых можно поучаствовать всем желающим: гадания и совместная лепка пельменей, изготовление традиционных кукол и фигурок ангелов, мастер-классы по набойке по ткани и изготовлению рождественских звезд. Обширная программа мастер-классов разместится в фойе Пермского дома народного творчества.



На музыкальных площадках будут выступать Сергей Старостин, Всеволод Мезенин, проекты «Этносферы» «БиоТрио» (вокалистка Таисия Краснопевцева, Сергей Филатов и мультиинструменталист Сергей Клевенский), а также фольклорный ансамбль «Веретенце» (Москва).



Под открытым небом, в сквере «Губернии» состоится конкурс артистов огненного шоу «Крещенские огни». Тема этого года – «Лед и пламень».



Главная тема трех фестивальных дней — русский святочный фольклор. Святки неизменно считались самым волшебным временем года. Прочувствовать и убедиться в этом можно будет на фестивале «Сочельник». Это редкая возможность погрузиться в атмосферу традиционного народного гуляния в современной городской среде. В мастерстве специалистов и гостей фестиваля можно не сомневаться: «Губерния» неизменно тщательно и бережно воссоздает все традиции и обряды.



Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» пройдет при поддержке министерства культуры Пермского края.

© «Вечерние ведомости»