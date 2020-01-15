Пермь: новости дня
13:19 | 16.01.2020
В Перми на Комсомольском проспекте заработали новые светильники классического вида
Комсомольский проспект – знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас подрядчик устанавливает чугунное ограждение по историческим чертежам. Оно уже смонтировано напротив гостиницы «Прикамье» в квартале от улицы Пермской до улицы Екатерининской, установка продолжается в сторону улицы Ленина. Также на этом участке уже работают 12 новых светильников на бульварной части улицы, еще 14 освещают проезжую часть Комсомольского проспекта. Фонари отлиты из чугуна на знаменитом Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.
Выполнен основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина. Это капитальный ремонт проезжей части, строительство недостающей ливневой канализации, а также кабельной канализации, с помощью которой все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУДД, интернета будут убраны под землю. В этом году подрядчик выполнит завершающие работы по монтажу системы автоматического управления дорожным движением, укладке тротуарной плитки, озеленению и благоустройству территорий.
Затем подрядчик продолжит работы в сторону улицы Монастырской. Работы на этом участке планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику. Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения.
Отметим, что в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.
В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появятся люки в зверином стиле – на них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает и ремонт фасадов домов, и дворовых территорий.
© «Вечерние ведомости»
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