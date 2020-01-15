Пермь: новости дня
12:52 | 16.01.2020
В Прикамье малоимущие семьи смогут получать соцвыплаты до 7-летия ребенка
На такой вид поддержки смогут рассчитывать порядка 38 тысяч прикамских семей.
15 января в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о увеличении объемов поддержки семей с детьми. Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей до 7 лет. В Пермском крае на такой вид поддержки смогут претендовать порядка 38 тысяч семей.
По словам Владимира Путина, низкие доходы граждан являются прямой угрозой демографическому будущему страны.
«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех, - заявил президент. - Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц». Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей - в 75 субъектах Федерации, в том числе в Пермском крае. В Прикамья такой вид поддержки уже получают 11,9 тысячи детей.
При этом Владимир Путин отметил, что когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. «Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком, - подчеркнул президент. - Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года».
Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получать такой вид поддержки, достаточно будет подать заявление и указать свой официальный доход. Владимир Путин обозначил, что эта процедура должна стать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал.
На первом этапе введения выплаты она составит половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. При этом президент не исключает возможности удвоения выплаты при необходимости: «…если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч». Итоговая сумма будет опять же зависеть от региона проживания, так как прожиточный минимум в каждом субъекте страны разный.
© «Вечерние ведомости»
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