В Перми начались обсуждения законопроекта о запрете продажи нового вида никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

12:26 | 16.01.2020

Законопроект связан с увеличением количества обращений жителей Пермского края по фактам продажи аналогов снюса школьникам во дворах учебных заведений под видом «жевательного табака». Документ был внесен в Законодательное собрание Пермского края губернатором края Максимом Решетниковым. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов вместе с депутатами законодательного органа и Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым рассмотрели предложенный проект на заседании круглого стола.



Участникам напомнили, что федеральное законодательство запрещает продажу несовершеннолетним табачной продукции, в том числе и снюса – некурительного бездымного табака с никотином, за это предусмотрен административный штраф. Однако в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции – бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и его производные в больших концентрациях. Данные смеси в силу своей доступности и дешевизны популярны среди подростков, их продают в виде конфет. Средняя концентрация никотина в такой «конфете» составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете – до 1,5 миллиграмма, что может привести к заболеваниям дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, желудка, пищевода и полости рта. И хотя данный продукт может привести к серьезным последствиям для здоровья, запретить его продажу по закону нельзя, ведь он не относится к табачной продукции. В связи с этим предлагается внести запрет на продажу этих смесей как дополнение к запрету на продажу электронных сигарет и жидкостей и штрафовать правонарушителей.



Алексей Грибанов предложил сформировать алгоритм выявления правонарушителей среди школьников. Также будет проработан вопрос о проведении профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.



Указанный законопроект будет рассмотрен на ближайшем январском пленарном заседании регионального парламента. Обсуждение также планируется и на уровне муниципалитета.



«Совершенно правильная и своевременная инициатива губернатора. Нужно прекратить продажу этой дряни на территории Прикамья, потому что это крайне негативно влияет на растущий организм. Президент России Владимир Путин обозначил в своем ежегодном обращении главное направление деятельности – повышение благосостояния людей, поддержка семьи и подрастающего поколения. Здоровье молодежи требует особого внимания», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов: «Проблема вышла на все уровни, и решать ее необходимо в ускоренном режиме. Возможно, мы рассмотрим этот вопрос с депутатами городской Думы и внесем свои предложения по мерам воздействия на продавцов и по профилактической работе».

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