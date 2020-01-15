В Прикамье увеличат целевой набор студентов в медицинские вузы

12:21 | 16.01.2020

Больше всего Пермский край нуждается в анестезиологах, хирургах, фтизиатрах, онкологах, травматологах, рентгенологах, специалистах по паллиативной медицине и медреабилитации.



Во время Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поднял вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. По его словам, вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено.



«В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело – 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди», - заявил президент.



По ординатуре Владимир Путин предложил по самым дефицитным направлениям установить почти 100-процентное целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе.

Губернатор Пермского края, комментируя Послание президента, обозначил, что «ребята будут поступать, уже понимая, что они какое-то время отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы будут должны это сделать, а ребята должны будут отучиться, а потом прийти и отработать».



«Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным минздравом. А контрольные цифры приема на 2021 год по нашей просьбе увеличены еще в 1,5 раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждем анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации», - подчеркнул губернатор.



Кроме того, президент отметил, что с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении. Она будет основана на прозрачных, справедливых и понятных правилах. Система установит фиксированную долю окладов в заработной плате и единый перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

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