Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды

18:16 | 15.01.2020

Краевое МЧС предупреждает о грядущем сильном ветре, мокром снеге и гололедице.



Неблагоприятные погодные условия в Прикамье ожидаются 15 и 16 января. Будет снег, метель, а днем мокрый снег перейдет в дождь. В некоторых районах края появится гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, порывы – до 17 м/с. Прикамцев просят избегать громоздких конструкций и не парковаться рядом с ними, быть осторожнее на дорогах.

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