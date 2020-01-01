За год возможность подключения к газу получили более 11 тысяч жителей Пермского края

17:58 | 15.01.2020

За три года число домов, подключенных к газу, увеличилось более чем в два раза.



По информации министерства ЖКХ Пермского края, в 2019 году к газу было подключено порядка 7,5 тыс. домовладений. Для сравнения, в 2016 году было выполнено около 3,2 тыс. подключений домов к газу. Таким образом, за три года число домов, подключаемых к газу, увеличилось более чем в 2 раза.



Задача по сохранению таких темпов поставлена губернатором Максимом Решетниковым. По словам главы Прикамья, газ существенно повышает качество жизни в регионе.



Этого удалось достичь благодаря увеличению темпов газификации в последние годы. Так же были значительно пересмотрены подходы к этому вопросу. В частности, увеличено финансирование программы из краевого бюджета, стабилизированы отношения краевого правительства с «Газпромом», при поддержке депутатов Законодательного собрания упрощено оформление документов при строительстве газопроводов, что позволило снять излишние административные барьеры и существенно ускорить процесс строительства газопроводов. Кроме того, распределительные газопроводы теперь строят не до границ земельного участка, а непосредственно до фасада дома.



В 2019 году в Пермском крае завершено строительство 42 новых газопроводов: 38 распределительных газопроводов и 4 межпоселковых. Общая протяженность новых сетей составила почти 220 км. Например, новые сети появились в Ординском, Осинском, Бардымском, Лысьвенском и других районах. Только новые газопроводы дали возможность подключиться к газу более 4,3 тыс. домовладений, в которых проживает более 11 тыс. человек.



В работе сейчас находится еще 45 объектов. Например, работы продолжаются в Добрянском, Пермском, Соликамском районах.



В последние годы правительство делает больший упор в газификации сельской местности. Ранее губернатор Максим Решетников обозначал, что сейчас уровень газификации природным газом жилищного фонда сел в Пермском крае превысил 30%, а городов - 86%. Также глава региона отметил тенденцию по увеличению количества газифицированных населенных пунктов, по сравнению с 2017 годом их число увеличилось на 10% и составляет 410 населенных пунктов, где жители уже пользуются газом.

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