Валерий Сухих принял участие в церемонии оглашения Послания президента Федеральному Собранию

17:50 | 15.01.2020

Председатель Законодательного собрания Пермского края принял участие в церемонии оглашения Послания главы государства.



«Важно, что президент отметил ключевые вопросы для развития страны и, в том числе, нашего региона – это демография и здравоохранение, инвестиции и технологии. Серьезно укрепляется система мер поддержки семей с детьми. Хочу отметить, что Пермский край один из первых установил выплаты по рождению первого ребенка в семье. Что касается здравоохранения, в крае проходит строительство и обновление ФАПов, больниц и поликлиник, закупается новое оборудование. Но, как сказал Владимир Владимирович, «кадровый вопрос в здравоохранении является ключевым». И, возможно, решением и будет целевой прием в медицинские вузы. Регионы должны активизироваться для создания заявок и предоставления гарантий будущим выпускникам в их трудоустройстве. Отмечу еще один важный момент – за счет федеральных средств будут компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Это поддерживает бизнес и снижает потери регионального бюджета. В целом, Послание можно назвать историческим. Впервые был затронут вопрос внесения изменений в Конституцию. Особенно важным из изменений для регионов является единая система публичной власти и расширение полномочий местного самоуправления», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

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