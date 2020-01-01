Пермь: новости дня
17:27 | 15.01.2020
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара
Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, причины возгорания и нахождения детей без присмотра. Расследование уголовного дела продолжается.
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