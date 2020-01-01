В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара

17:27 | 15.01.2020

Вечером 14 января в одной из квартир двухэтажного дома по ул. Советской села Березовка Березовского района произошло возгорание. В квартире были 5-летняя девочка и ее 8-летний брат. 30-летний житель соседнего дома проник в квартиру через окно и сумел вытащить старшего ребенка. Девочка в результате пожара погибла. Мальчик и мужчина госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.



Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, причины возгорания и нахождения детей без присмотра. Расследование уголовного дела продолжается.

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