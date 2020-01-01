В Перми проверяют качество уборки кровель от наледи и снега

17:21 | 15.01.2020

16 января в Перми ожидается потепление до +3 градусов, поэтому возрастает риск схода снега и льда с крыш. Административно-техническая инспекция ежедневно оценивает качество работы УК и ТСЖ, с начала января проверено уже около 2,5 тысячи дворов, нарушителям выписывают протоколы.



В Перми ожидается потепление, по данным метеорологов, температура воздуха завтра, 16 января, поднимется до +3 градусов. В период переходов через ноль возрастает риск схода снега и льда с кровель и скользкости на дорогах. Кроме того, ожидается мокрый снег и дождь. В таких погодных условиях содержанию дворовых территорий и своевременной уборке снега с крыш, а также расчистке улично-дорожной сети должно уделяться особое внимание.



Специалисты административно-технической инспекции ежедневно обследуют придомовые территории, фиксируют нарушения. В адрес нерадивых управляющих организаций направляются уведомления об устранении нарушений. В основном нарекания вызывает уборка территорий от снега и льда, содержание кровель. Всего городской административно-технической инспекцией с начала января было проверено порядка 2,5 тысячи дворов, на территории 930 из них выявлены нарушения. В адрес управляющих организаций направлены уведомления, которые те должны устранить в кратчайшие сроки. Большинство нарушений устраняется оперативно, УК и ТСЖ отчитываются по результатам. Тем, кто не отреагировал на уведомления, грозят протоколы об административном правонарушении. Главная цель инспекторов – навести порядок во дворах, а не выписать большое количество штрафов.



Напомним, зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек.



Как отмечают в городской административно-технической инспекции, если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

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