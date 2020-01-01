Пермь: новости дня
17:21 | 15.01.2020
В Перми проверяют качество уборки кровель от наледи и снега
В Перми ожидается потепление, по данным метеорологов, температура воздуха завтра, 16 января, поднимется до +3 градусов. В период переходов через ноль возрастает риск схода снега и льда с кровель и скользкости на дорогах. Кроме того, ожидается мокрый снег и дождь. В таких погодных условиях содержанию дворовых территорий и своевременной уборке снега с крыш, а также расчистке улично-дорожной сети должно уделяться особое внимание.
Специалисты административно-технической инспекции ежедневно обследуют придомовые территории, фиксируют нарушения. В адрес нерадивых управляющих организаций направляются уведомления об устранении нарушений. В основном нарекания вызывает уборка территорий от снега и льда, содержание кровель. Всего городской административно-технической инспекцией с начала января было проверено порядка 2,5 тысячи дворов, на территории 930 из них выявлены нарушения. В адрес управляющих организаций направлены уведомления, которые те должны устранить в кратчайшие сроки. Большинство нарушений устраняется оперативно, УК и ТСЖ отчитываются по результатам. Тем, кто не отреагировал на уведомления, грозят протоколы об административном правонарушении. Главная цель инспекторов – навести порядок во дворах, а не выписать большое количество штрафов.
Напомним, зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек.
Как отмечают в городской административно-технической инспекции, если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:34 | 15.01.2020
В центре Екатеринбурга автобус сбил школьника, возвращавшегося с учебы
20:52 | 15.01.2020
Губернатор Пермского края поблагодарил президента за поддержку регионов
20:35 | 15.01.2020
В Нижнем Тагиле мужчину, попавшего ребенку в голову во время стрельбы по банкам, отправили в СИЗО
19:45 | 15.01.2020
В результате столкновения легковушки с грузовиком в Нижнем Тагиле пострадал человек
18:55 | 15.01.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о послании Президента Федеральному собранию
18:21 | 15.01.2020
Молодежь России и Германии примет участие в конкурсе, посвященном Второй мировой войне, в Екатеринбурге
18:16 | 15.01.2020
Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды
18:01 | 15.01.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали нетрезвого водителя без прав
17:58 | 15.01.2020
За год возможность подключения к газу получили более 11 тысяч жителей Пермского края
17:50 | 15.01.2020
Валерий Сухих принял участие в церемонии оглашения Послания президента Федеральному Собранию
17:48 | 15.01.2020
Восемнадцать екатеринбуржцев заразились гриппом
17:36 | 15.01.2020
Мэрия Екатеринбурга грозит банкротством ретроклубу авто и мототехники
17:29 | 15.01.2020
С начала нового года пассажиры в Кольцово пытались вывезти из страны 11 миллионов рублей
17:21 | 15.01.2020
В Перми проверяют качество уборки кровель от наледи и снега
17:17 | 15.01.2020
Материнский капитал в Прикамье увеличат до 616,6 тысячи рублей
17:02 | 15.01.2020
Во время осеннего призыва в армию ушли служить 3 537 свердловчан
16:40 | 15.01.2020
Мэрия Екатеринбурга поручила полиции найти в СМИ признаки подстрекательства к вандализму
16:24 | 15.01.2020
В столице Урала похоронили человека в могиле посреди дороги
16:04 | 15.01.2020
В Североуральске управляющую компанию оштрафовали за козырек, травмировавший подростка
15:21 | 15.01.2020
Только три перевозчика в Екатеринбурге ввели систему оплаты проезда с помощью банковских карт
14:58 | 15.01.2020
В Прикамье поддержат социальные и гражданские инициативы 2020 года
14:48 | 15.01.2020
Жителя Перми будут судить за изготовление фиктивных документов
14:40 | 15.01.2020
В Березовском организуют пять крещенских купелей
14:36 | 15.01.2020
Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета начинает репетиции на Заводе Шпагина
14:12 | 15.01.2020
В Департамент образования Екатеринбурга поступили сообщения о минировании школ и детсадов
14:07 | 15.01.2020
В Краснотурьинске один из депутатов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
13:43 | 15.01.2020
В Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
13:24 | 15.01.2020
В администрации Перми состоялись кадровые изменения
13:14 | 15.01.2020
Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой аферистов, пытаясь повысить финансовую грамотность
13:11 | 15.01.2020
Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»