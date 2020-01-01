Материнский капитал в Прикамье увеличат до 616,6 тысячи рублей

17:17 | 15.01.2020

Во время Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что теперь материнский капитал будут получать семьи, где появился первенец.



В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил одну из главных «социальных» новостей. Программа материнского капитала продлена до 2026 года в России и Пермском крае.



Возможность получить материнский капитал появится уже за первого ребенка, родившегося в семье. После индексации в январе 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего детей. Кроме того, будет увеличен и сам материнский капитал - еще на 150 тысяч рублей. «Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», - обозначил президент.



Отметим, по данным Пенсионного фонда России, в 2019 году был выдан 202 094-й сертификат на получение маткапитала.



При рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Льготная ставка ипотеки – 6% годовых – для семей с двумя и более детьми сейчас распределена на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз.

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