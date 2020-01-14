В Прикамье поддержат социальные и гражданские инициативы 2020 года

14:58 | 15.01.2020

С этого года подать заявку на участие в краевом конкурсе можно только через портал «Управляем вместе».



С 15 января по 3 февраля 2020 года проводится прием заявок от жителей Прикамья на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив. Подать заявку с этого года можно только в электронной форме на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/program/category/65/.



Общий объем финансовой поддержки социальных и гражданских проектов составляет 32,8 млн рублей. Максимальная сумма финансирования одного проекта составляет 1,5 млн рублей. Отметим, в конце 2019 года уже проведен конкурсный отбор проектов, посвященных Году памяти и славы. На него поступила 141 заявка, 86 проектов на сумму 37,6 млн рублей поддержаны конкурсной комиссией для реализации в юбилейный год 75-летия Победы. Их реализация запланирована на этот год.



Жители Пермского края могут получить поддержку проектов, направленных на улучшения в различных сферах жизни жителей нашего региона, в том числе: поддержку ветеранских организаций, патриотическое воспитание детей и молодежи, деятельность в сфере образования, науки, культуры, благотворительную и волонтерскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, развитие детского и молодежного общественного движения, повышение правовой и финансовой грамотности и другие.



Полный перечень номинаций, подробные условия участия в конкурсе содержатся на официальном сайте администрации губернатора Пермского края (https://admin.permkrai.ru/activities/vzaimodeystvie-s-nekommercheskimi-organizatsiyami/podderzhka-obshchestvennykh-initsiativ/). Напомним, в прошлом году краевые власти поддержали 134 проекта.



Социальные и гражданские инициативы жителей Пермского края традиционно находят поддержку и на федеральном уровне. Так, в этом году Фонд президентских грантов поддержал 36 проектов из Прикамья.



Основная цель конкурса – поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации инициатив, необходимых жителям Пермского края. Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно получить в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по 3 февраля 2019 года (включительно) по телефонам: (342) 217-72-14, (342) 217-76-68, (342) 217-73-43, (342) 217-72-59.



21 января для потенциальных участников конкурса состоится установочный семинар. Начало в 11.00 в ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» (г. Пермь, ул. Ленина, 70). Электронная регистрация на семинар доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e1d4b6d0733df0a313408e3/.



Также пройдет онлайн-трансляция семинара на сайте ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» https://www.gorkilib.ru/.

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