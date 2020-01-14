Жителя Перми будут судить за изготовление фиктивных документов

14:48 | 15.01.2020

В столице Прикамья перед судом предстанет местный житель, который занимался изготовлением поддельных медицинских книжек, сообщает Пермское ЛО МВД на транспорте.



30-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в октябре: он пытался продать поддельную медицинскую книжку за 750 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ, доказана причастность подозреваемого к восьми эпизодам подделки документов.



Следствие установило, что для изготовления поддельных медицинских книжек пермяк купил необходимые печати и штампы о результатах лабораторных исследований и осмотров, затем разместил объявление в соцсети. Жители Перми и Прикамья приобретали заведомо подложные книжки и представляли их на предприятия для получения допуска к работе.



При обыске транспортные полицейские изъяли у подозреваемого различные печати и штампы, с помощью которых мужчина заполнял фиктивные медицинские документы.



Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в районный суд.

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