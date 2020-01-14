Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета начинает репетиции на Заводе Шпагина

14:36 | 15.01.2020

У симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета появилась новая репетиционная база на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Начать осваивать пространство на Заводе Шпагина оркестр планирует на этой неделе.



На этой неделе симфонический оркестр приступает к репетициям, которые будут проходить на третьем этаже здания бывшего заводоуправления (Советская, 1а). Эти помещения театр получает в безвозмездное пользование. Речь идет об актовом зале и более чем 10 кабинетах разной площади. Здесь музыканты смогут репетировать как всем оркестром, так и индивидуально, там же разместится дирекция оркестра.



По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, преобразование Завода Шпагина позволяет использовать новые площадки. Дополнительный ресурс для репетиций, предоставленный симфоническому оркестру Пермской оперы, даст театру новые возможности для развития на данном этапе.



Преимущество новых площадей — в их близком расположении от здания театра и комфортности использования. Помещение в КДЦ «Мотовилиха» (бывший ДК им. Ленина), где прежде проходили репетиции коллектива, которое вызывало нарекания со стороны музыкантов, больше театром использоваться не будет.



Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов подчеркнул, что новая площадка для репетиций - важный шаг в развитии театра. «У симфонического оркестра появилась репетиционная база в шаговой доступности от театра, где есть место и для общих, и для индивидуальных репетиций. Конечно, это временная мера: когда появится Новая сцена, давняя проблема нехватки помещений будет решена. Но сейчас этот вариант самый подходящий», - говорит Андрей Борисов.

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