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12:56 | 15.01.2020

Фильмы в социальных кинозалах за новогодние каникулы посмотрели более двух тысяч жителей Прикамья

Благодаря нацпроекту «Культура» в каникулы состоялось более 100 показов фильмов в социальных кинозалах Пермского края.

Министр культуры Вячеслав Торчинский озвучил результаты работы социальных кинозалов Пермского края во время новогодних каникул. Они, по словам министра, пользовались популярностью. В общей сложности работали 30 социальных кинозалов, открывшихся в 2019 году в рамках национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. С 1 по 8 января там состоялось 103 показа, на которых побывали 2240 человек. Жители региона ходили в кино в том числе на семейные фильмы и мультфильмы с детьми.

Напомним, в общей сложности в Пермском крае в праздники проведено 6 тысяч мероприятий, которые объединили более 1,9 млн человек. Как отметил губернатор Максим Решетников, центральным местом новогодних активностей стала эспланада. С 29 декабря по 8 января ее посетили почти 429 тысяч человек. Это на 125,9 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти треть из них – жители территорий региона, 7% - гости из других субъектов России и стран мира.

Одной из самых популярных во время новогодних каникул стала акция «Бесплатные каникулы в краевых музеях», в которой приняли участие музеи региона. По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, возможностью посетить музей бесплатно в каникулы воспользовались почти 67 тысяч посетителей. Это в 5 раз больше чем в прошлом году. При этом более 65% посетителей акции – взрослые, хотя обычно в этот период большее число посетителей приходится на детей.

Вячеслав Торчинский подчеркнул, что новогодние программы в краевых учреждениях объединили более 90 тысяч зрителей. Самыми посещаемыми стали Театр-Театр и Пермская краевая филармония: в каникулы их гостями стали более 29 тысяч человек. В Пермский театр оперы и балета пришли более 14,7 тысячи зрителей, в Пермский дом народного творчества – 12 тысяч.

С 7 по 11 января на площадке у Театра-Театра состоялся Рождественский турнир в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 10 скульпторов из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре создали ледовые скульптуры, посвященные мифам и легендам пермской земли. Выставка ледовой скульптуры продолжит работу до весны, а лучшая команда – из Екатеринбурга – получила путевку в финал Кубка России «Зимний вернисаж» в 2021 году.

Также сотни праздничных мероприятий прошли в муниципалитетах Пермского края, их участниками стали свыше ста тысяч зрителей.

Погода способствовала высокому интересу жителей и гостей Пермского края к активному отдыху. Большим спросом в каникулы пользовались и катки, лыжные базы и горнолыжные комплексы. За праздничные дни зафиксировано 852 тысячи посещений, что на 47,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Напомним, центральным местом притяжения для жителей и гостей Пермского края стала эспланада. В этом году ледовый комплекс разместился на всех трех кварталах – от здания Законодательного собрания до Театра-Театра, что позволило увеличить количество объектов и горок Ледового городка в 2 раза.

Новогоднюю ночь в пермском ледовом комплексе и городских парках встретили 50 тысяч человек, это на 13,5 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Ежедневный трафик ледового комплекса составил в среднем 50 тысяч человек.

© «Вечерние ведомости»

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