Пермь: новости дня
12:56 | 15.01.2020
Фильмы в социальных кинозалах за новогодние каникулы посмотрели более двух тысяч жителей Прикамья
Министр культуры Вячеслав Торчинский озвучил результаты работы социальных кинозалов Пермского края во время новогодних каникул. Они, по словам министра, пользовались популярностью. В общей сложности работали 30 социальных кинозалов, открывшихся в 2019 году в рамках национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. С 1 по 8 января там состоялось 103 показа, на которых побывали 2240 человек. Жители региона ходили в кино в том числе на семейные фильмы и мультфильмы с детьми.
Напомним, в общей сложности в Пермском крае в праздники проведено 6 тысяч мероприятий, которые объединили более 1,9 млн человек. Как отметил губернатор Максим Решетников, центральным местом новогодних активностей стала эспланада. С 29 декабря по 8 января ее посетили почти 429 тысяч человек. Это на 125,9 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти треть из них – жители территорий региона, 7% - гости из других субъектов России и стран мира.
Одной из самых популярных во время новогодних каникул стала акция «Бесплатные каникулы в краевых музеях», в которой приняли участие музеи региона. По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, возможностью посетить музей бесплатно в каникулы воспользовались почти 67 тысяч посетителей. Это в 5 раз больше чем в прошлом году. При этом более 65% посетителей акции – взрослые, хотя обычно в этот период большее число посетителей приходится на детей.
Вячеслав Торчинский подчеркнул, что новогодние программы в краевых учреждениях объединили более 90 тысяч зрителей. Самыми посещаемыми стали Театр-Театр и Пермская краевая филармония: в каникулы их гостями стали более 29 тысяч человек. В Пермский театр оперы и балета пришли более 14,7 тысячи зрителей, в Пермский дом народного творчества – 12 тысяч.
С 7 по 11 января на площадке у Театра-Театра состоялся Рождественский турнир в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 10 скульпторов из Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре создали ледовые скульптуры, посвященные мифам и легендам пермской земли. Выставка ледовой скульптуры продолжит работу до весны, а лучшая команда – из Екатеринбурга – получила путевку в финал Кубка России «Зимний вернисаж» в 2021 году.
Также сотни праздничных мероприятий прошли в муниципалитетах Пермского края, их участниками стали свыше ста тысяч зрителей.
Погода способствовала высокому интересу жителей и гостей Пермского края к активному отдыху. Большим спросом в каникулы пользовались и катки, лыжные базы и горнолыжные комплексы. За праздничные дни зафиксировано 852 тысячи посещений, что на 47,5 тысячи больше, чем в прошлом году.
Напомним, центральным местом притяжения для жителей и гостей Пермского края стала эспланада. В этом году ледовый комплекс разместился на всех трех кварталах – от здания Законодательного собрания до Театра-Театра, что позволило увеличить количество объектов и горок Ледового городка в 2 раза.
Новогоднюю ночь в пермском ледовом комплексе и городских парках встретили 50 тысяч человек, это на 13,5 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Ежедневный трафик ледового комплекса составил в среднем 50 тысяч человек.
© «Вечерние ведомости»
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