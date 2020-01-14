Главный ледовый городок Перми приостановит работу на два дня в связи с оттепелью

12:32 | 15.01.2020

16 и 17 января ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» будет временно закрыт для посещений в связи с повышением температуры воздуха до +3 градусов. В это время можно будет прогуляться по Новогоднему маршруту, покататься на коньках и горке для сноутьюбинга.



Как сообщают синоптики, наступившая неделя в Перми будет аномально теплой. Для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов в четверг и пятницу – 16 и 17 января – ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» приостановит свою работу. При этом городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы – в зависимости от температурных условий и таяния льда. Напомним, катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.

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