На время празднования Крещения Господня в Перми будет временно изменена схема движения транспорта

12:30 | 15.01.2020

Изменения коснутся Мотовилихинского и Свердловского районов города. При массовом скоплении пешеходов и транспорта возможны изменения в организации движения в Ленинском районе.



Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 21:00 18 января до 04:00 19 января будет временно организовано одностороннее движение от улицы 4-я линия по улице Верхнекурьинской, улице 2-я линия, внутриквартальному проезду от дома №42 по улице 2-я линия до улицы 4-я линия.



На период с 21:00 18 января по 04:00 19 января будет временно запрещена остановка транспортных средств по улицам:



- Верхнекурьинской на участке от улицы 5-я линия до улицы 4-я линия;



- Бахаревской 1-й на участке от дома №53 корпус 3 по улице Бахаревской 1-й до улицы Пристанционной;



- Пристанционной на участке от улицы Бахаревской 1-й до территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря.



18 января будет временно перекрыто движение всех видов транспортных средств по улице Соликамской на участке от улицы Висимской до улицы 1905 года на период сбора участников крестного хода – с 10:00 до 11:00, а также на период прохождения крестного хода с 10:30 по улице Красная площадь от улицы Соликамской до улицы Братьев Каменских и по улице Братьев Каменских от улицы Лобова до улицы Мостовой. Движение здесь откроется сразу после прохождения последнего участника крестного хода.



При массовом скоплении пешеходов и транспорта с 20:00 18 января до 01:00 19 января возможна организация одностороннего движения транспорта по улице Монастырской на участке от улицы Матросова до дома №70 по улице Монастырской (в сторону улицы Матросова) в Ленинском районе города.

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