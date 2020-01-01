Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники

18:28 | 14.01.2020

По требованию новых муниципальных контрактов подрядчики закупают новую технику, также обновят парк тракторов, мини-погрузчиков и снегопогрузчиков. Так, в Дзержинском районе появилась современная новинка – многофункциональная коммунальная машина нового образца марки Holder, предназначенная для круглогодичного содержания улично-дорожной сети.



По информации департамента дорог и благоустройства администрации Перми, подрядные организации города начали закупку оборудования еще летом, поскольку новые пятилетние муниципальные контракты требовали усовершенствования парка техники. Подрядчики в разных районах города закупили новые комбинированные дорожные машины, а в Дзержинском районе появилась современная новинка – многофункциональная коммунальная машина нового образца марки Holder, предназначенная для круглогодичного содержания улично-дорожной сети. С помощью различного навесного оборудования машина используется зимой как снегоуборочная и противогололедная техника, а в весенне-осенний и летний периоды – для мытья и подметания. У машины есть сменные агрегаты: отвалы, грейдерные ножи, щетки, приспособления для помывки и оборудование для сыпучих материалов. Новую технику в пермских условиях тестирует подрядная организация Дзержинского района.



В Мотовилихинском районе подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» закупила 17 единиц новой техники, а именно 3 больших фронтальных погрузчика, 1 мини-погрузчик, 4 комбинированных дорожных машины, 2 лаповых снегопогрузчика, 4 трактора «МТЗ-82», 3 автомобиля «Газель», а также 2 тракторных полуприцепа для подсыпки тротуаров, 2 ручных пескораспределителя. Таким образом, в распоряжении подрядчика имеется 51 единица техники.



В поселке Новые Ляды закуплен новый экскаватор-погрузчик. 13 единиц зимней техники было закуплено в Индустриальном районе города – это и новые погрузчики, и экскаватор, и грейдер, и комбинированные дорожные машины, трактор и автомобиль «Газель». В Кировском районе были приобретены мини-погрузчик и прицепная тележка для распределения противогололедных материалов на тротуарах. В Ленинском районе дополнительно закуплено 5 ручных распределителей противогололедных материалов. Парк техники подрядчика Дзержинского района пополнился 9 единицами техники: 3 комбинированными дорожными машинами, 3 тракторами, 2 автомобилями «Газель» и погрузчиком.



Кроме того, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми начал применяться противогололедный материал «Бионорд», а также каменная крошка, которая показала хороший результат в борьбе со скользкостью в период сильного гололеда.



Напомним, переход на долгосрочные контракты позволит подрядчикам более эффективно планировать свою работу, заранее заготавливать материалы для зимнего содержания и для ремонта в летний период (битум, щебень). При этом требования к подрядчикам ужесточились – приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по перечню проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.

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