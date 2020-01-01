Пермь: новости дня
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники
По информации департамента дорог и благоустройства администрации Перми, подрядные организации города начали закупку оборудования еще летом, поскольку новые пятилетние муниципальные контракты требовали усовершенствования парка техники. Подрядчики в разных районах города закупили новые комбинированные дорожные машины, а в Дзержинском районе появилась современная новинка – многофункциональная коммунальная машина нового образца марки Holder, предназначенная для круглогодичного содержания улично-дорожной сети. С помощью различного навесного оборудования машина используется зимой как снегоуборочная и противогололедная техника, а в весенне-осенний и летний периоды – для мытья и подметания. У машины есть сменные агрегаты: отвалы, грейдерные ножи, щетки, приспособления для помывки и оборудование для сыпучих материалов. Новую технику в пермских условиях тестирует подрядная организация Дзержинского района.
В Мотовилихинском районе подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» закупила 17 единиц новой техники, а именно 3 больших фронтальных погрузчика, 1 мини-погрузчик, 4 комбинированных дорожных машины, 2 лаповых снегопогрузчика, 4 трактора «МТЗ-82», 3 автомобиля «Газель», а также 2 тракторных полуприцепа для подсыпки тротуаров, 2 ручных пескораспределителя. Таким образом, в распоряжении подрядчика имеется 51 единица техники.
В поселке Новые Ляды закуплен новый экскаватор-погрузчик. 13 единиц зимней техники было закуплено в Индустриальном районе города – это и новые погрузчики, и экскаватор, и грейдер, и комбинированные дорожные машины, трактор и автомобиль «Газель». В Кировском районе были приобретены мини-погрузчик и прицепная тележка для распределения противогололедных материалов на тротуарах. В Ленинском районе дополнительно закуплено 5 ручных распределителей противогололедных материалов. Парк техники подрядчика Дзержинского района пополнился 9 единицами техники: 3 комбинированными дорожными машинами, 3 тракторами, 2 автомобилями «Газель» и погрузчиком.
Кроме того, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми начал применяться противогололедный материал «Бионорд», а также каменная крошка, которая показала хороший результат в борьбе со скользкостью в период сильного гололеда.
Напомним, переход на долгосрочные контракты позволит подрядчикам более эффективно планировать свою работу, заранее заготавливать материалы для зимнего содержания и для ремонта в летний период (битум, щебень). При этом требования к подрядчикам ужесточились – приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по перечню проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:26 | 14.01.2020
В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
19:40 | 14.01.2020
В Свердловской области потеплеет к концу недели
19:04 | 14.01.2020
Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
18:36 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники
18:23 | 14.01.2020
Сотрудники ГИБДД попросили свердловчан не искать попутчиков для междугородних поездок через интернет
18:15 | 14.01.2020
В Перми вручили знаки отличия ВФСК ГТО за 2019 года
18:11 | 14.01.2020
Ключевой темой приема депутата Михаила Черепанова стало благоустройство пермских придомовых территорий
18:10 | 14.01.2020
Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 400 тысяч человек
18:02 | 14.01.2020
В Перми начинается реконструкция Дворца молодежи
17:58 | 14.01.2020
Вопрос о безнадзорных животных в Перми будет рассмотрен на комитете по городскому хозяйству
17:54 | 14.01.2020
В Перми будут оборудованы места для купаний в Крещение
17:53 | 14.01.2020
В Нижнем Тагиле женщину сбила отечественная легковушка
17:48 | 14.01.2020
Президент России отметил работу проректора Пермского института культуры
17:38 | 14.01.2020
Полиция раскрыла серию краж канализационных люков в Нижнем Тагиле
17:23 | 14.01.2020
Счетная палата Екатеринбурга заявила о завышенных тарифах на проезд в общественном транспорте
16:10 | 14.01.2020
В Екатеринбурге разгорелся пожар в многоэтажке
15:55 | 14.01.2020
Оперативники ФСБ задержали нелегальных мигрантов на стройплощадке федерального девелопера в Екатеринбурге
15:45 | 14.01.2020
В Нижнем Тагиле девочка каталась на тюбинге и получила травму головы
15:44 | 14.01.2020
Благодаря популярности ледового городка продажи точек общепита в центре Перми увеличились на 15%
15:18 | 14.01.2020
Где выдают деньги в кредит
15:17 | 14.01.2020
Во время рейда в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выявили 82 нарушения правил перевозки детей
15:01 | 14.01.2020
В Свердловской области следователи СКР составили «хит-парад» налоговых правонарушителей
14:51 | 14.01.2020
СКР возбудил новое уголовное дело в отношении стрелка из Нижнего Тагила
14:19 | 14.01.2020
В Алапаевске разыскивают вора, ограбившего магазин электроники
13:41 | 14.01.2020
Житель Екатеринбурга, выросший в детдоме, решил подарить учреждению выигранный автомобиль
13:06 | 14.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на новую выставку
12:59 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на чемпионат Евро-2020