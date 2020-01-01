Ключевой темой приема депутата Михаила Черепанова стало благоустройство пермских придомовых территорий

18:11 | 14.01.2020

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае провел прием граждан депутат Пермской городской Думы Михаил Черепанов.



С вопросом об организации детской площадки на придомовой территории обратилось несколько жителей Дзержинского района. Депутат рассказал о программе «Городская среда», в рамках которой можно не только установить детскую площадку, но и заасфальтировать подъезды к домам, установить освещение и многое другое, и о депутатской программе по благоустройству придомовых и дворовых территорий. На приеме Михаил Черепанов включил заявителей в данную программу, детские площадки будут установлены в 2020-2021 году.



Еще один житель Дзержинского района рассказал, что жители дома хотят установить ограждение на своей придомовой территории. Заявление было принято, ограждение будет установлено в рамках депутатской программы.



Другая жительница Дзержинского района обратилась к депутату за консультацией. Женщина пояснила, что проживает в двух комнатах общежития по договору социального найма. Дом был признан аварийным, гражданке предложили другое жилье, но при составлении документов была допущена ошибка, и жилая площадь сократилась почти в два раза. Михаил Черепанов рекомендовал заявительнице сначала обратиться в бюро технической инвентаризации по вопросу внесения изменения в паспорт жилого помещения, после чего обратиться в суд и доказывать право получения жилой площади большего размера.

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