Вопрос о безнадзорных животных в Перми будет рассмотрен на комитете по городскому хозяйству

17:58 | 14.01.2020

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялась рабочая встреча депутата Пермской городской Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева с представителями общественности. Ключевой темой встречи стало регулирование численности безнадзорных собак в городе.



Жительницы Перми уже давно поднимают тему с приютами для животных, оставшихся без хозяев. По словам заявителей, муниципальный приют работает неэффективно, руководство и персонал не справляется со своими обязанностями. Гражданки отметили, что, несмотря на финансирование из городского бюджета, собак на улицах города становится все больше. Они уверены, что необходимо ввести общественный контроль, поголовный учет собак и затраченных на них средств, а также провести конкурс по выбору нового руководителя, у общественников есть кандидат на эту должность.



В качестве дополнительной меры общественники предложили перераспределять субсидии частным приютам или создавать новые площадки, где будут содержаться безнадзорные животные.



«По результатам приема уже подготовлен план первоочередных действий. Мероприятия будут осуществлены в рамках деятельности комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы и специальной рабочей группы по содержанию безнадзорных животных. Вопрос будет рассмотрен 21 января на заседании думского комитета», – прокомментировал депутат Вячеслав Григорьев.

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