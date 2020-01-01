В Перми будут оборудованы места для купаний в Крещение

17:54 | 14.01.2020

Крещение Господне отмечается 19 января. В этом году желающие по традиции окунуться в прорубь смогут сделать это в 4 оборудованных местах на территории Перми, а также в Пермском районе.



В этом году на территории города вновь будут оборудованы места для купания. В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено 2 места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду. В Дзержинском районе купель будет организована частным лицом на реке Мулянке, в районе дома №17 по улице 2-й Мулянской. Все они будут освящены.



Купели в данных местах оснастят специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей будут дежурить специалисты Пермской городской служб спасения, наряд полиции и инспекторы ГИМС МЧС России по Пермскому краю.



Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в 9 сельских поселениях. Например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в Гамовском сельском поселении близ деревни Шульгино на Тиминском пруду. В селе Лобаново оборудуют сразу 2 купели, на реке Мулянке в районе деревни Кочкино и в селе Кольцово на реке Сыре. Также купель будет оборудована на пляже курорта Усть-Качка на реке Каме. Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмах и монастырях, которые занимаются организацией мест купаний на своих территориях.



18 января в 10:30 от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря начнется Крестный ход на Иордань (Мотовилихинский пруд). Информация об организации движения транспорта будет сообщена дополнительно.

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