Началась продажа билетов на домашний матч сборной России в Перми к Евробаскету-21

17:51 | 14.01.2020

На паркете УДС «Молот» наша национальная команда по баскетболу примет сборную Северной Македонии. Эта встреча состоится 23 февраля 2020 года и станет первой домашней для команды Сергея Базаревича в новом цикле. За три дня до этого россияне откроют отбор гостевым матчем с Италией.



Билеты на игру уже доступны в кассах города и на сайте оператора https://scena24.ru/.



Напомним, что в отборе на Кубок мира-2019 главная команда страны дважды принимала соперников в Перми и дважды выиграла, включая решающий поединок за попадание на чемпионат против сборной Финляндии.



41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (оба - Германия). В квалификации участвуют 32 сборные, а игры пройдут в три «окна»: в феврале и ноябре 2020 года, а также в феврале 2021-го. В каждом из них сборная России проведет по два матча: первый в гостях, второй дома. Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии. В финальный турнир из каждой группы выходят по три команды, гарантированно включая хозяев.

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