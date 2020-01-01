Президент России отметил работу проректора Пермского института культуры

17:48 | 14.01.2020

14 января заседание правительства Пермского края началось с церемонии награждения. Указом президента России Владимира Путина проректор Пермского государственного института культуры Светлана Шепелева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность вручил губернатор Максим Решетников.



Светлана Владимировна входит в состав организаторов и модераторов всех значимых научных библиотечных форумов, является экспертом-консультантом ежегодного конкурса проектов по развитию библиотек как центра коммуникаций в муниципальных образованиях Пермского края. Автор более 80 публикаций научного и учебно-методического характера.



Награды: Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (2006 г.), благодарность министра культуры Российской Федерации (2010 г.), Благодарственное письмо губернатора Пермского края (2015 г.), Почетная грамота министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (2014 г.).

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