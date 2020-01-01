Благодаря популярности ледового городка продажи точек общепита в центре Перми увеличились на 15%

15:44 | 14.01.2020

Новогодние мероприятия Пермского края объединили 1,9 млн человек. Только в краевой столице они собрали 1,3 млн человек. Ледовый городок по 8 января включительно посетили чуть меньше 429 тысяч человек: 28% из них приехали с территорий края, 7% - из других регионов и стран.



Об этом 14 января на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор Максим Решетников. По словам главы региона, в новогодние каникулы в Пермском крае состоялось свыше 6 тысяч событий, разными активностями удалось охватить 1,9 млн человек, что на 700 тыс. чел. больше, чем в 2019 году.



«Традиционно все ключевые события происходили в краевой столице. И центральным местом притяжения для жителей и гостей края стала, конечно, эспланада. В этом году были задействованы все 3 ее квартала, что позволило увеличить количество объектов Ледового городка в 2 раза, - отметил губернатор. - Знаю, что городская администрация проводила соцопрос посетителей Ледового городка: выборка показала, что 28% из них приехали с территорий края, 7% - из других регионов и стран. Это неплохие цифры, которые говорят о том, что в Пермь охотно едут за впечатлениями».



По словам главы города Перми Дмитрия Самойлова, этой зимой значительно увеличилась посещаемость главного ледового городка Перми, посвященного легендам древней Пармы. По итогам каникул его гостями стали 428 900 человек, ежедневно комплекс посещали до 50 тысяч гостей.



При этом увеличение посещаемости главного общественного пространства Пермского края способствовало росту продаж в точках общественного питания, находящихся в непосредственной близости от эспланады в среднем на 15-20%. Помимо новогоднего оформления трех кварталов эспланады, в этом году выполнено комплексное проектирование и устройство 3 кварталов эспланады, сформированы 2 новых новогодних маршрута (Кировский, Мотовилихинский районы - их посетили 35 000 и 50 000 человек соответственно). Центральный маршрут дополнен огнями и новыми объектами: деревьями, скамейками, цифрами 2020, ярмарочной каруселью, елками около гостиницы «Урал», канделябрами в сквере Оперного театра, уличными выставками, оформлением ротонды на набережной.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил позитивную оценку жителей. Мониторинг социальных сетей показал высокое число (свыше 23 тысяч позитивных откликов) положительных оценок праздничной инфраструктуры на городской эспланаде в этом году, и зима только начинается. Замечания и предложения будут учтены в работе следующего года.



По информации городской администрации, опрос показал, что уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в новогодние праздники в ледовом комплексе составил 85%.



«Больше всего гостям городской эспланады понравилось оформление ледового городка и города в целом. Жители других городов подчеркнули оригинальность Главной ели, а также необычное расположение ледяных горок. Новая ель высотой 30 м стала самым популярным объектом для фотографирования у всех посетителей», - подтвердил позитивную оценку гостей краевой столицы Дмитрий Самойлов.



Также глава города отметил необходимость децентрализации ледовых городков по городу. По его словам, новогодние городки со следующего года появятся в крупнейших микрорайонах: Садовый, Вышка, Парковый. Там планируется устанавливать елку и несколько горок. При этом важно стандартизировать горки, чтобы в разных частях города они были собраны по единым принципам.



Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что стандартизацию горок нужно ввести не только в Перми, но во всем крае. При этом глава региона дал поручение зампреду Антону Удальеву рассмотреть возможность поддержки строительства ледовых городков в территориях. Предполагается, что на это можно направлять средства программ по благоустройству.

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