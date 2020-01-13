ЗАГСы территорий Прикамья начали получать подарки новорожденным 2020 года

13:17 | 14.01.2020

Первые 7,5 тысячи подарков новорожденным Пермского края уже поступили в отделения ЗАГСа. В общей сложности в этом году будет подготовлено и передано родителям порядка 27 тысяч подарков.



По поручению губернатора Максима Решетникова минсоцразвития Прикамья провело обсуждения состава подарка с экспертами (педиатрами, неонатологами и родителями). В результате подарок дополнен трикотажным одеялом-пледом, комплектом одежды (ползунки, пинеты, боди, чепчик) и пеленками. Кроме того, в состав подарка входит всесезонное, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям.



Согласно контракту, подарочные комплекты будут поставлены в 17 территориальных управлений министерства социального развития Пермского края. Помимо доставленных 7,5 тысячи подарков, ожидаются поставки почти 12,5 тысячи штук - до 10 апреля 2020 г. и еще более 7 тысяч штук - до 18 сентября 2020 г.



Отметим, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Пермском крае 1 июня 2019 года. По итогам 2019 года в Пермском каре вручено около 27 тысяч подарков. Помимо комплекта вещей для новорожденного в Прикамье родителям малыша вручают медаль «Я родился в Пермском крае», их также передают в районных отделах ЗАГС. Медаль изготовлена из латунного сплава, на ней оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребенка.



Подарки малышам и их родителям начали вручать в этом году в рамках федеральной программы «Десятилетие детства».

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