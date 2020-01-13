«Горьковка» приглашает пермяков на новую выставку

13:06 | 14.01.2020

Краевая библиотека имени А.М. Горького открывает новую выставку «Круг чтения: традиционный читатель». Она посвящена 400-летию со дня рождения Аввакума Петрова (1620-1682), священника, писателя, участника Кружка ревнителей благочестия. Аввакум Петров был одним из ярких деятелей старообрядчества и первым русским автором, обратившимся к жанру автобиографии.



На выставке представлены популярные издания XVII века, составлявшие круг чтения человека того времени. Цель – показать литературный и издательский фон, на котором формировались идеи деятелей раннего раскола.



В экспозиции издания, сохранившиеся в фонде Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького: «Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния Апостолов», сборник «Маргарит», «Кормчая» или «Правила святых отец», «Пролог» и другие редкие книги. По выставке проводятся экскурсии с подробным рассказом о старинных изданиях.



Выставка будет работать с 15 января по 15 марта в читальном зале отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж, каб. 407), 6+.

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