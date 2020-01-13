Пермь: новости дня
12:56 | 14.01.2020
Оборудование пермских предприятий вошло в состав газопровода «Турецкий поток»
По словам Владимира Путина, запуск «Турецкого потока» является важным событием не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента.
В частности, на сухопутном участке, обеспечивающем «Турецкий поток» газом, в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт работают ГТУ-25П производства АО «ОДК-Пермские моторы»: на компрессорных станциях «Шахтинская» (5 шт.), «Кореновская» (5 шт.) и «Казачья» (4 шт.). В свою очередь, ПАО НПО «Искра» совместно с АО «РЭП Холдинг» приняло участие в разработке и изготовлении 7 ГПА мощностью 32 МВт для КС «Русская».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что участие пермских компаний в крупнейших стройках газопроводов - показатель качества продукции Прикамья. Пермские разработки позволяют корпорациям заменять зарубежные компоненты на продукцию отечественного производства, при этом крупные заказы дают нашим предприятиям необходимый объем работы, открывают возможности для расширения производства.
По словам управляющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, на протяжении 25 лет предприятие успешно поставляет отечественные газотурбинные двигатели для транспортировки газа и генерации электроэнергии для нужд ПАО «Газпром». «Газотурбинные двигатели «Пермских моторов» эксплуатируются на таких важных для России магистральных газопроводах, как «Сила Сибири», «Северный поток», «Бованенково - Ухта» и «Ухта - Торжок», теперь и в составе «Турецкого потока». Обеспечение качественной перекачки газа сегодня является приоритетной задачей для «Газпрома». Поэтому технические характеристики продукции пермского завода, включая мощность и надежность, играют ключевую роль», - подчеркнул он.
«ГПА служит для повышения давления газа, достаточного для преодоления 900-километрового подводного морского участка газопровода «Турецкий поток», - рассказал исполнительный директор ПАО НПО «Искра» Дмитрий Сыров. - Разработки НПО «Искра» позволяют быть независимыми от импортного оборудования при реализации стратегических газовых проектов».
Напомним, сотрудничество Пермского края и ПАО «Газпром» длится 26 лет, начиная с 1993 года, когда было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве в области разработки газоперекачивающих агрегатов между компанией «Газпром» и пермскими предприятиями. За это время на объекты «Газпрома» были поставлены более тысячи газоперекачивающих двигателей и более пятисот газоперекачивающих агрегатов. Общий объем реализуемой продукции для нужд ПАО «Газпром» в 2019 году составил порядка 18,7 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:06 | 14.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на новую выставку
12:59 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начали выдавать паспорта футбольных болельщиков на чемпионат Евро-2020
12:45 | 14.01.2020
В Нижнем Тагиле разыскивается педофил, напавший на восьмилетнюю девочку в подъезде
12:34 | 14.01.2020
По итогам снегопада хуже всего убирали снег в Мотовилихинском, Индустриальном и Ленинском районах Перми
12:05 | 14.01.2020
Жители Свердловской области стали чаще болеть пневмонией
11:52 | 14.01.2020
Историк Денис Думлер: В России постепенно возрождают национальную историческую память
11:43 | 14.01.2020
На трассе Екатеринбург — Серов погиб человек
11:14 | 14.01.2020
В список домов для капремонта в Екатеринбурге попало здание, которое должны снести ради филармонии
10:44 | 14.01.2020
Тренер из Екатеринбурга отправился за решетку из-за неуплаты алиментов
10:15 | 14.01.2020
В Екатеринбурге ночью сгорела иномарка
09:46 | 14.01.2020
На Уралмаше починили трубы, из-за которых улицу затопило кипятком
09:29 | 14.01.2020
В Свердловской области нашли пропавшую школьницу из Ревды
21:23 | 13.01.2020
Полицейские вручат миллион тому, кто поможет задержать убийцу матери и дочери в Нижнем Тагиле
20:39 | 13.01.2020
В екатеринбургском ЦПКиО начали сносить аттракционы
20:13 | 13.01.2020
Юношу, выпавшего с восьмого этажа в Березовском, перевели в больницу Екатеринбурга
19:48 | 13.01.2020
В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»
19:10 | 13.01.2020
Губернатор поздравил свердловских журналистов с Днем российской печати
18:32 | 13.01.2020
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
18:28 | 13.01.2020
В связи с грядущим потеплением возможно изменение условий работы ледового городка «Легенды древней Пармы»
18:23 | 13.01.2020
Пермские фигуристы взяли «золото» на молодежной Олимпиаде
18:22 | 13.01.2020
Потребительские кредиты: удобство получения
18:19 | 13.01.2020
Пермская компания получит грант Фонда развития информационных технологий на «умное производство»
18:14 | 13.01.2020
Выдано разрешение на строительство новой школы в Кировском районе Перми
18:06 | 13.01.2020
В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов
17:54 | 13.01.2020
В Перми начинается реконструкция здания Дворца молодежи
17:54 | 13.01.2020
В Первоуральске осудили женщину, убившую своего друга ножкой от стола
17:46 | 13.01.2020
Аэропорт «Большое Савино» подвел итоги новогодних каникул