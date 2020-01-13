Оборудование пермских предприятий вошло в состав газопровода «Турецкий поток»

12:56 | 14.01.2020

Оборудование для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) пермского производства начало работу в составе газопровода «Турецкий поток», введенного в эксплуатацию 8 января. В церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.



По словам Владимира Путина, запуск «Турецкого потока» является важным событием не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента.



В частности, на сухопутном участке, обеспечивающем «Турецкий поток» газом, в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт работают ГТУ-25П производства АО «ОДК-Пермские моторы»: на компрессорных станциях «Шахтинская» (5 шт.), «Кореновская» (5 шт.) и «Казачья» (4 шт.). В свою очередь, ПАО НПО «Искра» совместно с АО «РЭП Холдинг» приняло участие в разработке и изготовлении 7 ГПА мощностью 32 МВт для КС «Русская».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что участие пермских компаний в крупнейших стройках газопроводов - показатель качества продукции Прикамья. Пермские разработки позволяют корпорациям заменять зарубежные компоненты на продукцию отечественного производства, при этом крупные заказы дают нашим предприятиям необходимый объем работы, открывают возможности для расширения производства.



По словам управляющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, на протяжении 25 лет предприятие успешно поставляет отечественные газотурбинные двигатели для транспортировки газа и генерации электроэнергии для нужд ПАО «Газпром». «Газотурбинные двигатели «Пермских моторов» эксплуатируются на таких важных для России магистральных газопроводах, как «Сила Сибири», «Северный поток», «Бованенково - Ухта» и «Ухта - Торжок», теперь и в составе «Турецкого потока». Обеспечение качественной перекачки газа сегодня является приоритетной задачей для «Газпрома». Поэтому технические характеристики продукции пермского завода, включая мощность и надежность, играют ключевую роль», - подчеркнул он.



«ГПА служит для повышения давления газа, достаточного для преодоления 900-километрового подводного морского участка газопровода «Турецкий поток», - рассказал исполнительный директор ПАО НПО «Искра» Дмитрий Сыров. - Разработки НПО «Искра» позволяют быть независимыми от импортного оборудования при реализации стратегических газовых проектов».



Напомним, сотрудничество Пермского края и ПАО «Газпром» длится 26 лет, начиная с 1993 года, когда было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве в области разработки газоперекачивающих агрегатов между компанией «Газпром» и пермскими предприятиями. За это время на объекты «Газпрома» были поставлены более тысячи газоперекачивающих двигателей и более пятисот газоперекачивающих агрегатов. Общий объем реализуемой продукции для нужд ПАО «Газпром» в 2019 году составил порядка 18,7 млрд рублей.

© «Вечерние ведомости»