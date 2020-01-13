Пермь: новости дня
12:34 | 14.01.2020
По итогам снегопада хуже всего убирали снег в Мотовилихинском, Индустриальном и Ленинском районах Перми
Во время обильного снегопада, прошедшего 13 января, подрядным организациям была поставлена задача сконцентрироваться на очистке улиц и вывозе сметенного снега.
Ночью 14 января на улицах города работало более 264 единиц техники и около 159 рабочих, для обработки дорог и тротуаров было использовано около 312 тонн противогололедных материалов. За ночь с улиц города было вывезено около 9,5 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания – более 369 тысяч кубометров снега.
Основной задачей подрядчиков была максимальная очистка тротуаров и парковочных карманов от снега, а также вывоз с улиц города снежных валов. Специалисты административно-технической инспекции на протяжении всей ночи совершали контрольные объезды и отслеживали количество работающей техники в каждом районе. По результатам проверок большое количество нарушений было зафиксировано в Мотовилихинском районе – из 21 проверенного объекта на 12 выявлены замечания. Уборку здесь осуществляет ООО «ДСТ-Строй». На основных улицах – 1905 года, Свердлова, Уральской, Крупской, Дружбы, Тургенева – неудовлетворительно проведена уборка снега на тротуарах. Также наблюдается складирование снега на остановках общественного транспорта (улицы Ивана Франко, Дружбы, Тургенева, Уинская, Целинная) и в парковочных карманах (улицы 1905 года, Целинная, КИМ, Крупской, Дружбы, Тургенева).
Также некачественно проведена уборка снега на территории Ленинского и Индустриального районов. В Ленинском районе на 25 проверенных объектах выявлено 14 нарушений. Подрядные организации: ООО «ДТИ», ООО «ДСТ-Строй». Не организованы снегоуборочные работы дорожного полотна к началу движения на улицах Екатерининской, Луначарского, Клименко, Куйбышева, Советской, Пермской. Не расчищены остановка «Дом творчества» на улице Сибирской, «Разгуляй» на улице Ленина, «Универсам» на улице Борчанинова.
В Индустриальном районе из 24 проверенных улиц выявлены нарушения на 12. Содержание улично-дорожной сети здесь осуществляет ООО «Техноград». Часть улиц и тротуаров требует дополнительного прометания, также замечания выявлены в части прочистки тротуаров и парковочных карманов. Например, требовалась дополнительная уборка тротуаров по улицам Рязанской и Одоевского, пешеходных частей улицы Семченко, шоссе Космонавтов.
Остальные районы показали удовлетворительный результат. По факту проверок было выявлено 69 нарушений, информация по ним будет направлена в районы для составления протоколов по фактам выявленных недочетов. Наименьшее число нарушений установлено в Дзержинском районе, где за порядком следят ООО «СтройГрадПлюс» и ООО «ТехДорГрупп».
Сейчас уборка улиц продолжается. Чтобы не создавать затруднения движения, на улицах работает 200 единиц техники и порядка 300 дорожных рабочих.
Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий, пешеходам выбирать обувь по сезону.
© «Вечерние ведомости»
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