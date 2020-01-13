Валерий Сухих: «Муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития»

12:24 | 14.01.2020

13 января в Законодательном собрании состоялось первое в этом году заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Здесь депутаты обсудили вопросы «инициативного бюджета», национального проекта «Культура» и заслушали доклад пермского бизнес-омбудсмена.



Спикер краевого парламента Валерий Сухих дал оценку реализации проектов инициативного бюджетирования. По его словам, «важно, что жители, общественность могут принимать непосредственное участие в определении проблем своих территорий».



На Совете представители правительства озвучили итоги и перспективы реализации программ инициативного бюджетирования в Пермском крае. Делегаты с территорий поделились успешным опытом по участию в таких проектах. Как отметил региональный министр территориального развития Александр Борисов: «Это действительно стало реальным инструментом вовлечения населения в решение первоочередных проблем».



Каждый год устанавливаются приоритетные направления для проектов. В течение нескольких лет на территории края накопилось множество проблем с водоснабжением, с обеспечением пожарной безопасности, с отсутствием мест, где дети могут заняться спортом или просто поиграть, поэтому были установлены приоритеты именно по этим направлениям. В 2018 году были реализованы 169 проектов, в 2019 – 187 проектов. По итогам конкурса проектов на 2020 год принято постановление о распределении 146,3 млн руб. на 132 проекта-победителя. Валерий Сухих при этом заметил: «Исходя из потребностей муниципалитетов, на последнем пленарном заседании в 2019 году краевые парламентарии увеличили финансирование проектов инициативного бюджетирования – на 61,4 млн рублей. Если в 2017 году мы начинали с 86 млн рублей, то сейчас уже 196 млн рублей заложено на инициативное бюджетирование для территорий. Таким образом, муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития. И важно, чтобы эти средства эффективно закрывали местные вопросы, которые значимы для жителей и давно требуют решения».



Самыми популярными направлениями проектов (востребованными жителями) являются детские, спортивные площадки, водоснабжение, благоустройство. Активно приводятся в порядок памятники, объекты истории малых городов и сел, что особенно значимо в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Также на заседании Совета депутаты обсудили итоги реализации национального проекта «Культура» в Пермском крае за прошедший год. Федеральный проект, который стартовал в Прикамье в 2019 году, предполагает модернизацию инфраструктуры культуры, создание условий для творческого потенциала жителей региона и создания цифрового пространства в сфере культуры. Целевым показателем при этом выступает увеличение количества посещений организаций и учреждений культуры. Среди лидеров по реализации культурных инноваций в территориях сегодня Еловский, Кишертский, Бардымский муниципальные районы, Осинский и Оханский городские округа, Кочевский, Кудымкарский и Гайнский муниципальные округа.



В рамках проекта были открыты две модельные современные библиотеки в г. Перми, планируется открытие еще трех – в Перми, Красновишерске и Лысьве. В ходе программы «Цифровая культура» в Пермском крае были открыты 3 новых виртуальных зала: в Краснокамске, Добрянке и Чёрмозе. Также в 2019 году муниципалитеты Прикамья вошли в число победителей конкурса по строительству и ремонту ДК. Так, например, в 2021 году будет построен новый сельский дом культуры в деревне Песьянка Савинского района, а в 2022 году будут капитально отремонтированы Ильинский дом культуры и Култаевский культурно-досуговый центр.



На Совете представительных органов муниципальных образований также выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, который рассказал об итогах работы в 2019 году.



По окончании заседания председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил: «Совет еще раз показал, что общение краевых и муниципальных депутатов является важным процессом. Вместе с коллегами из территорий мы обсуждаем важнейшие вопросы, которые волнуют жителей разных территорий. Мы выстраиваем конструктивный диалог и делимся опытом, вырабатываем решения и формируем предложения, которые в дальнейшем находят свое отражение при принятии краевых законов».

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