Историк Денис Думлер: В России постепенно возрождают национальную историческую память

11:52 | 14.01.2020

7 января в Смоленске отметили День победы над Наполеоном. Это событие комментирует пермский историк и автор регионального проекта «Возрождение памяти забытых героев Отечественной войны 1812 года» Денис Думлер.

- Корни этого незаслуженно забытого праздника уходят в самый конец Отечественной войны 1812 года. 25 декабря 1812 года (то есть 7 января по новому стилю) император Александр I издал Высочайший манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». Этот манифест знаменовал окончание войны с наполеоновской Францией, а дата фактически стала Днем победы в войне с одним из самых грозных противников.

Эта победа имела для России огромное политическое, экономическое и моральное значение: была сохранена независимость, укрепились позиции нашей страны на международной арене. Не случайно в 1814 году уже к концу Заграничного похода русской армии император Александр I издал указ, утверждавший новый праздник. «Декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». Праздник отмечался несколько десятков лет, а после революции о нем забыли.

И вот, пока я работал над своим проектом, стало известно, что местная организация «Фонд содействия примирению народов, участвовавших в военных конфликтах» решила возродить память о забытом празднике. Не случайно такое значимое как в истории Смоленска, так и в новой России мероприятие стартовало именно в этом городе. Смоленск – это город, которому за его длинную историю неоднократно приходилось сражаться с захватчиками. В 1609 году, в самый разгар Смутного времени, город осаждала армия польского короля Сигизмунда III. В грозном 1812 году Смоленск принял на себя удар всей мощи наполеоновской армады. В годы Великой Отечественной войны город мужественно сражался с полчищами рвавшихся к Москве немецко-фашистских захватчиков. И если проблем с увековечиванием памяти советских солдат и офицеров у нас, слава богу, нет, то отношение к Отечественной войне 1812 года оставляет желать лучшего.

В городе есть памятник «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года», открытый по приказу императора Николая I еще в далеком 1841 году. В ненавидимой и презираемой некоторыми нашими историками царской России всегда умели хранить память о русских воинах, сражавшихся с врагом за независимость нашей Родины.

Но то Смоленск, город-герой. А что у нас в Перми? Пермь не пострадала от наполеоновских орд. Однако и у нас есть герои, участники Бородинской битвы и Заграничного похода русской армии, чьи имена также забыты. Н.А. Теплов, Н.И. Трухин, А.А. Глушков, А.А. Богуславский и, конечно же, отец и сын П.А. и А.П. Строгановы - все они оставили свой след в военной истории России. Их именами должны быть названы новые улицы нашего города. На их подвигах должна воспитываться наша молодежь. В этом и заключается суть моего проекта, да и близких по духу проектов, также посвященных Отечественной войне 1812 года, которые реализуются по всей России.

Необходимо отметить, что в Перми, быть может, еще до юбилея города будет увековечена память династии Строгановых, в том числе и двух ее героических представителей – Павла и Александра Строгановых. Павел Александрович прошел все русско-наполеоновские войны от Аустерлица и до взятия Парижа. Его 19-летний сын Александр погиб в 1814 году во Франции во время битвы при Крайоне.

Еще 26 декабря прошлого года на пресс-конференции, посвященной ежегодному вручению Строгановской премии, я задал вопрос депутату Государственной Думы И.Н. Шубину относительно того, будет ли продолжена работа по увековечиванию памяти Строгановых в Перми. На что получил утвердительный ответ. Будем надеяться, что и у нас в Перми появится памятная стела с изображениями наших героев - защитников Отечества, сражавшихся плечом к плечу с простыми солдатами во славу государства Российского.

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