Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»

18:32 | 13.01.2020

Сегодня, 13 января, транспортирующая организация ООО «Уралтеплосервис» проводила работы на тепловой сети, через которую тепловая энергия транзитом поступает потребителям «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в микрорайоне Владимирский.



На время ремонта из-за действий транспортировщика тепла были снижены параметры подачи отопления и горячей воды для 117 потребителей, в том числе 69 жилых домов.



Работы на тепловой сети, которую обслуживает «Уралтеплосервис», завершены к 18.00, после этого теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.



На время ремонта теплоснабжение Владимирского осуществлялось по резервной схеме – от ВК-3. Подача тепла была необходима для исключения риска размораживания систем отопления многоквартирных домов.



Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» готовы оказать помощь жителям Владимирского при сбоях в работе теплопринимающего оборудования, вызванного действиями «Уралтеплосервис».



О проблемах с теплоснабжением жители могут сообщить по телефону горячей линии (342) 243-72-99.

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