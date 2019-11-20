Пермские фигуристы взяли «золото» на молодежной Олимпиаде

18:23 | 13.01.2020

Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. По сумме двух прокатов российская пара набрала 199,21 очка.



Серебряными призерами стали другие россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, в активе которых 175,42 балла. Замкнули тройку лидеров представители Грузии Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).



Отметим, текущий сезон для наших ребят складывается очень успешно: они победили на этапах и в финале Гран-при в Италии (05-08 декабря 2019 года), заняли 6 место на взрослом Чемпионате России, обеспечив себе попадание в основой состав сборной команды России на сезон 2020-2021 гг.



Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выступают за СДЮСШОР «Старт» (Пермь). Тренируются у Валентины Тюковой и Павла Слюсаренко.

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