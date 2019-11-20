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18:19 | 13.01.2020
Пермская компания получит грант Фонда развития информационных технологий на «умное производство»
Среди победителей конкурса такие компании, как ПАО «КАМАЗ» и АО «Татэнерго» (Республика Татарстан), ООО «ЦЭБ» (Белгородская область), ООО «Самараавтожгут» (Самарская область) и другие. Все компании в общей сложности получат почти 1,9 млрд руб. на реализацию своих проектов.
Всего на конкурс РФРИТ от региона было подано пять заявок. В итоге 88,8 млн рублей получит от фонда проект «Пермских моторов» - «Внедрение системы объективного контроля (мониторинга), технического обслуживания и ремонта производственного оборудования в цехах предприятия как элемента технологий «умного» производства». В рамках проекта будет внедрена автоматизированная информационная система «Диспетчер» от компании «Цифра» (Москва) и модернизирована ИТ-инфраструктура предприятия.
По словам директора по ИТ «ОДК-Пермские моторы» Марины Трушниковой, реализация этого проекта проходит в рамках дорожной карты развития промышленных технологий на предприятии, которая рассчитана до 2024 года.
Согласно проекту, на производстве газотурбинных двигателей более 200 единиц технологического оборудования будет оснащено специальными датчиками, автоматизированными рабочими местами и сканерами штрих-кодов. Благодаря этому можно будет круглосуточно контролировать каждый станок в режиме «онлайн», отслеживать информацию о состоянии и работоспособности всего парка оборудования, точно знать, по какой причине оборудование простаивает в определенный момент времени, когда нуждается в обслуживании.
«Информация о наших станках будет поступать постоянно и в дальнейшем будет проанализирована с помощью нейронных сетей. Это даст возможность прогнозировать возникновение неполадок и перейти от планового ремонта оборудования к предупредительному ремонту «по состоянию». То есть мы не будем выводить станок из эксплуатации, а предвидеть его поломку и останавливать на короткое время», - рассказывает Марина Трушникова. Подключение первых станков начнется в июле 2020 года, а предварительные результаты станут известны в сентябре.
Как пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, внедрение технологий «умного» производства способствует повышению производительности труда и цифровизации производства. Реализация данного проекта позволит ОДК-ПМ повысить эффективность работы станков, снизить время простоя оборудования, повысить его загрузку и тем самым увеличить экономическую и операционную деятельность предприятия. В ведомстве подчеркнули, что данный проект напрямую связан с реализацией крупнейшего в российской авиастроительной отрасли проекта по созданию авиадвигателя ПД-14 и ориентирован на обеспечение в требуемые сроки необходимого количества двигателей.
Отметим, что отечественное программное обеспечение сейчас активно внедряется в госсектор Пермского края в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сегодня доля отечественного ПО в органах государственной власти составляет более 50%, сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края.
При этом 100% показателей в 2019 году достигнуты по справочно-правовым системам, системам электронного документооборота, средствам антивирусной защиты и интернет-браузерам. В 2020 году продолжится работа по переходу на отечественные операционные системы, почтовые и офисные приложения. К 2024 году необходимо достигнуть 90% покрытия отечественными операционными системами и прикладным программным обеспечением.
© «Вечерние ведомости»
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