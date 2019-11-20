Выдано разрешение на строительство новой школы в Кировском районе Перми

18:14 | 13.01.2020

Школа на 1100 мест появится по адресу: улица Юнг Прикамья, 3.



Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на строительство четырехэтажной школы общей площадью 25 256 кв. метров. Новая школа по адресу: улица Юнг Прикамья, 3 сможет принять 1100 детей. Ее строительство начнется в этом году, планируемый срок сдачи объекта – 2022 год.



Городские власти системно занимаются созданием социальной инфраструктуры, для этого возводятся школы и создаются новые места в существующих учреждениях.

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