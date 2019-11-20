Аэропорт «Большое Савино» подвел итоги новогодних каникул

17:46 | 13.01.2020

Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги новогодних каникул. За время праздников с 28 декабря по 8 января аэропорт Прикамья обслужил 53456 пассажиров, что на 11% больше показателя прошлого года.



Длинные выходные пермяки использовали для отдыха в теплых странах и Европе. Из зарубежных направлений самыми востребованными городами стали Дубай, Прага и Паттайя. По-прежнему популярны у пермяков и жителей близлежащих регионов перелеты в Нячанг и Пхукет.

Из российских направлений пальму первенства традиционно держат Москва и Санкт-Петербург. Если говорить о региональных рейсах, в новогодние каникулы жители Перми чаще всего выбирали Сочи, Краснодар и Нижний Новгород. Причем значительную часть вылетающих из «Большого Савино» в Сочи составляли любители горнолыжного спорта.



Всего же на сегодня из международного аэропорта «Пермь» осуществляются рейсы по 27 направлениям.

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