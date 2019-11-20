Суд запретил использовать помещения объекта культурного наследия в центре Перми

17:42 | 13.01.2020

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края проводила внеплановые выездные проверки помещений, расположенных в объекте культурного наследия «Королевские номера» по ул. Сибирской, 5 в Перми – сейчас там общежитие.



Помещения второго и третьего этажа, в которых живут люди, переданы в оперативное управление Пермскому театру оперы и балета. Нежилые помещения первого этажа, занятые под кафе и офисные помещения, принадлежат на праве собственности жителям Прикамья. Проверки выявили аварийное состояние перекрытий первого и второго этажа и перегородок второго этажа, а также общее аварийное состояние внешних и внутренних архитектурно-конструктивных элементов памятника, в том числе общедомового имущества, включая фасады. Ответчики не исполнили предписания, выданные им по результатам проверок.



Надзорный орган обратился в суд с иском к собственникам помещений и просил возложить на ответчиков обязанность исполнить предписания Государственной инспекции – провести первоочередные противоаварийные мероприятия, а также запретить ответчикам эксплуатировать нежилые помещения здания.



В ходе судебного заседания было установлено, что собственники помещений, являющихся объектом культурного наследия, обязаны выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия: обеспечивать поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. Ответчики требования не выполнили и не представили суду доказательства того, что они исполнили предписания инспекции.



Ленинский районный суд запретил собственникам эксплуатацию нежилых помещений первого этажа и помещений общежития гостиничного типа на втором и третьем этажах, так как в судебном заседании был установлен факт аварийности. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение районного суда без изменения. Решение вступило в законную силу.

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