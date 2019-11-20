На набережной Перми построены основания площадки для тренажеров и беговой дорожки

17:26 | 13.01.2020

На участке от Коммунального моста до «Порта Пермь» готово основание под будущие тренажеры и универсальные корты. Завершена работа по укреплению откосов. С наступлением подходящей погоды подрядчик готов приступить к благоустроительным работам.



Функциональное зонирование предполагает, что участок набережной от Коммунального моста до «Порта Пермь» будет отведен для занятий спортом. Точками притяжения для горожан здесь станут спортивная и воркаут-площадки, беговая дорожка. Основная часть спортивного модуля уже подготовлена: закончено устройство основания беговой дорожки, сделаны площадки для тренажеров. Осталось только обустроить верхнее покрытие и установить оборудование.



Также на этом участке завершено укрепление откоса и железнодорожной насыпи: высажен газон, закончены работы по прокладке сетей. На набережной появились молодые саженцы: в 2019 году на набережной было высажено более 220 деревьев и 5,5 тысячи декоративных кустарников. Кроме того, начались работы по устройству зоны отдыха и кафе, зоны амфитеатра, лекционного павильона, площадок для игры в мини-футбол и баскетбол. Работы на набережной идут по графику.



- Подрядчик продолжал работы в течение всей зимы, чтобы в весенне-летний период сразу приступить к благоустроительным работам. К концу 2020 года планируется сдать объект в эксплуатацию, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».



Напомним, в 2019 году на набережной открылась инклюзивная игровая площадка, которая уже стала излюбленным местом отдыха детей и родителей. В ходе дальнейшей реконструкции на объекте появятся амфитеатр, лекционный павильон, панорамное кафе и другие объекты для отдыха горожан.

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