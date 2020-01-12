За новогодние каникулы с улиц Перми вывезли в два раза больше снега, чем в прошлом году

13:11 | 13.01.2020

В городе идут обильные снегопады. Подрядные организации ведут расчистку тротуаров и проезжей части, чтобы вечером начать вывоз снега, не затрудняя автомобильное движение.



Как и прогнозировали метеорологи, 13 января в Пермь пришли обильные снегопады, зафиксировано усиление ветра и метели. Тем не менее, общественный транспорт города работает в штатном режиме, по состоянию на 08:00 выход транспорта на линию составил 96,1%.



Все подрядчики, осуществляющие содержание улично-дорожной сети города, оперативно получили метеосводки и подготовили для работы максимальное количество техники. В прошедшие новогодние праздники основной акцент делался на вывоз скопившегося снега. По данным департамента дорог и благоустройства администрации Перми, в период с 31 декабря по 9 января из всех районов города было вывезено порядка 100 тысяч кубометров снега. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года с улиц Перми вывезли в 2 раза меньше снега – 55,8 тысячи кубических метров. Всего с начала зимнего сезона 2019-2020 годов уже вывезено 312,5 тысячи кубометров снега.



В период снегопада, который пришелся на первую рабочую неделю, подрядчикам поручено бросить основные силы на расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня будут формироваться снежные валы, их вывоз начнется в вечернее время, чтобы не осложнять и без того затрудненное движение транспорта. В среднем, в течение дня на улицах города работает 210 единиц техники и 310 рабочих. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, чтобы не создавать «снежную кашу». Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам. Кроме того, необходимо организовать расчистку парковочных карманов. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, а также по возможности не занимать вечером парковочные места, чтобы не мешать работе специализированной техники.

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