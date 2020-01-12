В овертайме пермская «Парма» одержала победу над «Астаной»

13:08 | 13.01.2020

Пермский баскетбольный клуб победил в принципиальном матче со счетом 100:91.



Исход встречи был не ясен до самого конца и решился лишь в овертайме, где «Парма» смогла сломить сопротивление противника и вырвать победу в концовке со счетом 100:91 и настрелять первые 100 очков в этом сезоне.



Как отметил главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, это была очень переменчивая игра. «Я рад, что команда показала характер, особенно в третьей четверти и в овертайме. Жаль, что сопернику удалось сократить отставание, что в итоге привело к овертайму. Возможно, одной из причин является то, что еще в середине недели у Лоренцо Уильямса и Максима Григорьева были микротравмы, а Роберт Джонсон не принимал участие в общих тренировках. Но я доволен характером своих игроков и тем, что им удалось переломить ход игры и взять победу в овертайме», - сказал тренер.



В Единой лиге ВТБ для пермского клуба эта победа стала четвертой, а для «Астаны» это поражение — седьмым.

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