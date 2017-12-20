Пермь: новости дня
18:34 | 10.01.2020
На сцене Пермского театра оперы и балета состоялся Рождественский благотворительный концерт
На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Пермского края Максим Решетников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Поздравляя участников и зрителей концерта с наступившим праздником, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что Рождество занимает особое место в череде праздников: «Мы встречаем этот праздник в кругу родных, близких и друзей. Задумываемся и отвечаем на главные для нас вопросы, стараемся делать так, чтобы ближним стало лучше. Только вместе мы действительно можем изменить жизнь к лучшему, и силы для этого мы черпаем в наших сердцах, в любви, вере, и это дает нам силы двигаться дальше. Поэтому Рождество для нас всех особый праздник».
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий подчеркнул, что сюжет Рождества Христова многим известен. «Рождество Христово - это величайшее историческое событие, которое изменило мир, - отметил митрополит. – Это событие изменило отношения человека и Бога, потому что Бог снизошел на Землю и принял образ человека. Для того, чтобы показать всему миру, что Господь не просто над нами властвует, а что он – подлинная любовь к своему творению. Ничто не было на Земле создано так, как был создан человек – по образу и подобию Божию. Бог явил нам любовь, встретим эту любовь с поклонением и добрыми намерениями».
Главная цель праздничного мероприятия - это приумножение и популяризация духовно-нравственных достижений русской культуры, а также знакомство жителей Пермского края с традицией и основной сутью одного из главных христианских праздников посредством музыкальных композиций, хореографии и других художественных средств.
Как отмечают организаторы, в качестве основной площадки для проведения концерта Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского был выбран неслучайно. Камерное здание и зал в полной мере отражают существо этого одного из самых значимых для православных верующих праздника. Кроме того, возможность выступить на сцене Пермской оперы – это еще и особо значимое событие для детских и творческих коллективов.
На протяжении девяти лет концерт проводится силами творческих коллективов Пермского края, с обязательным участием яркой эстрадной звезды. В 2020 г. такой звездой выступил хор Сретенского монастыря. Также в этом году в благотворительном концерте приняли участие молодые исполнители хореографических и музыкальных ансамблей Прикамья, которые представили для зрителей традиционные рождественские композиции, хореографические зарисовки, стихи и танцевальные номера.
© «Вечерние ведомости»
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