За сезон пермяки посетили бесплатные катки города более 16,8 тысячи раз

18:26 | 10.01.2020

Бесплатными для посещения в этом сезоне стали 8 муниципальных катков.



В этом году покататься на коньках бесплатно можно на муниципальных катках: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году стал каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а). Бесплатное катание организовано в рамках проекта администрации Перми «Ледовый сезон», который является частью фестиваля «Пермский период. Новое время».



Пользоваться бесплатно этими катками все желающие могут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Их можно посещать со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс.



Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, в период с 15 декабря по 7 января самыми популярными у пермяков стали катки «Юность» (8034 посещений) и «Гайва» (5339 посещений). Всего в рамках проекта «Ледовый сезон» зафиксировано уже более 16,8 тысячи посещений катков.



22 декабря и 5 января стали самыми «активными» днями для всех катков, участвующих в проекте. В эти дни было отмечено 2302 и 2970 посещений соответственно.

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